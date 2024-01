Ne vem, kaj je z nami Slovenci, Dance moramo vsaj pretepsti; vsa čast Pajotu

V nadaljevanju preberite:

Organizator igre Miha Zarabec se je v prvem polčasu kot panter vrgel za žogo in jo rešil v kotu po obrambi Klemna Ferlina. Ko so v drugem polčasu Nizozemci grozili s preobratom in sta sodnika imela dvignjeni roki, je vzel stvari v svoje roke, dal naprodaj glavo in skozi zid dosegel enega ključnih zadetkov za četrto zmago na evropskem prvenstvu. Ob Ferlinu, Nejcu Cehtetu, Kristjanu Horženu in Gašperju Marguču je bil junak dobrodošle slovenske zmage v Hamburgu. Barclays Arene preprosto ni želel še tretjič zapored zapustiti kot poraženec ...

Kaj je po tekmi z Nizozemsko povedal Trebanjec? Kaj pričakuje od dvoboja z Dansko? Zakaj si morajo Slovenci vedno otežiti stvari? Kaj si misli o pravljici Aleša Pajoviča z Avstrijci?