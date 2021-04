Z orienta tlakovali pot na staro celino

Slovenska rokometna reprezentanca je na preloženi kvalifikacijski tekmi 2. kroga za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem leta 2022 v Eskišehirju brez težav ugnala Turčijo s 30:22 (16:11). Slovenska izbrana vrsta je v odsotnosti Deana Bombača, Dragana Gajića, Gašperja Marguča, Blaža Blagotinška, Mateja Gabra, Staša Skubeta, Klemna Ferlina in Nejca Cehteta, ti so bili nosilci igre na letošnjem SP v Egiptu ter kvalifikacijskem turnirju v Berlinu za nastop na OI v Tokiu, osvojila pomembni točki na poti do svojega 13. nastopa na evropskem prvenstvu. Slovenija je na štirih tekmah osvojila sedem od možnih osmih točk in je na prvem mestu v skupini 5. Na drugem mestu je Nizozemska s petimi, Poljska je zbrala štiri točke, Turčija pa je brez njih. Najboljši reprezentanci iz skupine 5 se bosta uvrstili na EP 2022.



Zdesetkani slovenski rokometaši so od prve do zadnje minute imeli popoln nadzor nad Turki. Gostiteljem so le enkrat pogledali v hrbet (na uvodu tekme je bilo 1:2), na krilih izjemno razpoloženega vratarja Urbana Lesjaka in učinkovitega Jureta Dolenca pa je njihova prednost v prvem polčasu vselej znašala od dveh do petih golov. V začetku drugega polčasa so povedli za sedem golov (19:12), nato pa tekmo brez stresnih trenutkov pripeljali do zanesljive zmage. V slovenski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Jure Dolenec z 12 goli, Domen Novak, Tilen Kodrin in Domen Makuc so dosegli po štiri. Lesjak je zbral 16 obramb.



»Igralci so na igrišču pokazali odgovornost, voljo in bojevitost. Zaradi zelo malo časa, ki smo ga imeli na voljo za trening, smo na tekmi izvajali le štiri akcije,« je povedal selektor Ljubomir Vranješ. Urban Lesjak je dodal: »Ničesar nismo prepustili naključju. Videlo se je, da imajo tudi Turki določeno rokometno znanje, nismo jih podcenili in tekmo nadzorovali od začetka, do konca.« Vranješevi izbranci se bodo jutri v Opolah pomerili s Poljaki, v nedeljo, 2. maja, pa bodo v Celju gostili še Turke.

