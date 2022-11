Za dekleta meja samo nebo; diši po srebrnem euru '04; snemalna afera kot madež

V nadaljevanju preberite:

Že po štirih tekmah slovenskih rokometašic lahko ugotovimo, da je iz njihovega zornega kota domače evropsko prvenstvo uspešnica. O tem, kaj se jim dogaja v teh dneh, bodo nekoč ponosno razlagale svojim otrokom in vnukom. Po 18 letih so se prebile v glavni del eura in navdušile tako Zlatorog kot Stožice, na ponedeljkovi tekmi z Norveško in sredini z Madžarsko nimajo česa izgubiti, lahko pa pridobijo ogromno. Tudi razmišljanja o polfinalu in kolajni niso več tako utopična, kot se je zdelo pred začetkom. Kaj je pred nadaljevanjem EP povedalo šest rokometnih strokovnjakov, Uroš Zorman, Robert Beguš, Deja Ivanović, Marta Bon, Tone Tiselj in Branko Tamše?