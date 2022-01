Za naslov evropskih prvakov Španci in Švedi

V zaključni dvoboj evropskega prvenstva, ki bo v nedeljo (z začetkom ob 18. uri) v Budimpešti, so se uvrstili rokometaši Španije in Švedske. Medtem ko so Španci v prvem polfinalu z 29:25 (13:14) premagali Dance, so bili v drugem Švedi po pravi srhljivki s 34:33 (17:14) boljši od Francozov.

Prvi polfinalni obračun v madžarski metropoli se je zaradi maratonskega obračuna za peto mesto med Norveško in Islandijo začel z zamudo, po hudem boju pa so smetano pobrali španski rokometaši, zmagovalci zadnjih dveh prvenstev stare celine na Hrvaškem 2018 ter na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020.

Izbranci Jordija Ribere so bili v uvodnih dvajsetih minutah v podrejenem položaju, po zaostanku s 6:10 pa so zaigrali veliko bolje in tik pred odhodom na veliki odmor začeli dihati za ovratnik tekmecem iz Hamletove dežele (13:14).

Druga polovica tekme je minila v znamenju Špancev, z granitno obrambo so povsem razorožili danske rokometaše, v napadu pa igrali strpno in preudarno. V 40. minuti so prešli v vodstvo s 17:16, nato pa do konca tekme nadzirali naskok. V 57. minuti so si priigrali najvišjo prednost (27:23) in razrešili vse dvome o zmagi.

V španski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Aleix Gomez z enajstimi in 35-letni Joan Canellas s sedmimi goli, v danski pa Mikkel Hansen z osmimi in Magnus Landin s štirimi zadetki.