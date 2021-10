Za Océane zmaga proti rojakinjam velika kot ocean

Poleg Tjaše Stanko, ki se bo pomerila z bivšimi soigralkami iz Metza, bo jutri (16) v ekipi Krima Mercatorja posebno motivirana tudi Francozinja Océane Sercien Ugolin. V četrtem krogu EHF lige prvakinj bo želela v Stožicah vzeti mero nekaterim reprezentančnim kolegicam, s katerimi se je poleti veselila olimpijskega zlata v Tokiu.

Ko pri 23 letih postaneš olimpijski prvak, je morda težko najti novo motivacijo, a levoroka strelka ima dovolj ambicij. »Dobro se počutim kot dobitnica zlate kolajne, vesela sem, ker smo šle do konca, saj smo trdo delale. Bilo je telesno in duševno zelo naporno,« je priznala Ugolinova, ki se je pozneje pridružila pripravam Krima in na začetku sezone ni pokazala iger, kakršnih smo bili vajeni od nje.

Toda iz reprezentančnega premora se je vrnila odločna, da dvigne krivuljo. »Želim postati boljša in pomagati Krimu. Na klubski ravni nisem še ničesar resnega osvojila, zato so zdaj cilji predvsem povezani s tem,« je nov list obrnila 175 cm visoka igralka, ena redkih nosilk igre, ki je na Krimu ostala iz prejšnje sezone. »Poleti smo dobili veliko vrhunskih igralk, toda nismo še našle pravega ravnovesja med izkušnjami in mladostjo. Ko nam bo to uspelo, bomo pokazale svojo resnično vrednost,« se zaveda, da dve točki s treh tekem niso ravno zadovoljile apetitov tigric, ki se bodo proti Metzu pojavile v rožnatih dresih v podporo boju proti raku dojk.

Océane Sercien-Ugolin in Allison Pineau sta Krimovi olimpijski prvakinji. FOTO: Jure Eržen

Zmaga proti Metzu, prva doma po porazu proti Györu, bi bila velik korak k mestom, ki vodijo v četrtfinale. »To je naš cilj, vendar verjamem, da lahko pridemo tudi na zaključni turnir lige prvakinj. Imamo veliko rezerv. Res pa je, da je Metz odlična ekipa, z nekaj igralkami smo bili skupaj v francoski reprezentanci in smo se malo zbadale, kako bo v nedeljo. Ena najboljših igralk je Méline Nocandy, moja vrstnica in prijateljica, njo bo treba zaustaviti,« Ugolinova zelo spoštuje zmajčice, kakršen je vzdevek zasedbe iz pokrajine Lorena, ki v tej sezoni še ni okusila grenkobe poraza.

»Vse je enkrat prvič. Tudi mi imamo močne adute in v naši dvorani bomo imele prednost.« Da bi se ji zaradi dvoboja z znankami zatresla roka, se ni bati. »Tekmo bom vzela kot vsako drugo, ker so vse obrobne stvari moteče. Ko se tekma začne, se na igrišču prijateljstvo konča,« pravi rojena Parižanka, ki se je v letu in pol odlično privadila na življenje na tujem.

Trener Uroš Bregar si želi še boljših predstav Océane Sercien Ugolin. FOTO: Jure Eržen

»Ljubljana je zelo drugačna od Pariza, a to mi je všeč. Tam je preveč ljudi, gneča povsod. Slovenija je po meri človeka. Tukaj imaš vse, kar potrebuješ, hkrati pa si lahko v eni uri na morju ali v gorah,« je še povedala Francozinja, ki pa v obrambi ne bo mogla računati na pomoč Dragane Cvijić, saj je krožna napadalka zbolela za covidom-19 in se zdravi v Srbiji.

17 golov je na treh tekmah dosegla najboljša Krimova strelka Katarina Krpež Šlezak

Kot pravi Krimov trener Uroš Bregar, sta pri Metzu poleg Nocandyjeve zelo nevarni Danka Louise Burgaard in Brazilka Bruna De Paula, v obrambi sta stebra Camila Mičijević (Hrv, 194 cm) in Astride N'Gouan (Fra, 187), v vratih je atraktivna Hatadou Sako. V zasedbi trenerja Emmanuela Mayonnada sta še bivša krimovka Olga Perederij in Tamara Horaček, hči nekdanje Krimove šampionke Vesne Horaček.