Zaradi Skipagøtuja in njegovih bratrancev po desetih letih prižgal cigareto

Že prvi teden je potrdil, da je 16. evropsko prvenstvo v rokometu zadetek v polno. Za začetek je padel rekord v Düsseldorfu s 53.000 gledalci. Polne so tudi dvorane. med njimi Mercedes-Benz Arena v Berlinu, kjer bodo danes tekmovanje končali Slovenci. Brez dvoma pa je hit predtekmovalnega dela, ki se končuje jutri, reprezentanca Ferskih otokov. Ne samo, da se je prvič uvrstila na veliko tekmovanje, namučila je Slovence in senzacionalno osvojila točko proti Norveški. Rokomet je dobil novo resno ekipo, pred katero je svetla prihodnost. In strastne navijače.

Kaj je za Delo povedal selektor Peter Bredsdorff-Larsen? Kaj prvi zvezdnik Elias Ellefsen á Skipagøtu? Poglejte si posnetek evforije po izenačujočem zadetku.