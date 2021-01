Zaro z vrha Mt. Blanca razmišlja o Everestu

Kiel se je veselil četrtega naslova evropskega prvaka. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Slovenski rokometaši bodo jutri ob 20. uri v Celju gostili Nizozemsko.



V ekipo se po lažji poškodbi vrača evropski prvak Miha Zarabec.



V sredo se bo v Egiptu začelo SP, prva tekmica bo Južna Koreja.

Naveza med najnižjim v reprezentanci Miho Zarabcem (178 cm) in najvišjim Borutom Mačkovškom (203) je ena od glavnih slovenskih orožij. FOTO: Adam Ihse/AFP

64

tekem je za reprezentanco odigral Miha Zarabec in dosegel 156 golov

Miha Zarabec je v Franciji leta 2017 osvojil bron. FOTO: Uroš Hočevar

Standings provided by SofaScore LiveScore

se je povzpel na rokometni Mt. Blanc, ko je s Kielom tik pred iztekom najbolj čudnega leta osvojil ligo prvakov ter v Kölnu nasledil rojakein. Toda njegove prioritete so jasne, več kot klubske lovorike mu štejejo reprezentančne. S Slovenijo bo želel splezati na Mt. Everest, ko se bo prihodnji teden začelo svetovno prvenstvo v Egiptu. Generalka bo jutri v Celju proti Nizozemski v kvalifikacijah za EP (20).Ko je Zarabec prišel na zbor v Laško, so mu so soigralci iskreno čestitali, še enkrat tudi poraženci F4 iz Barcelone () in Veszprema (bo tokratno akcijo izpustil). Ni se šopiril s kolajno okrog vratu ...»Ni v moji naravi. Vesel sem bil čestitk, ampak klubske stvari smo pustili za sabo, vsi se spoštujemo in pred nami je bolj pomembna naloga v Egiptu,« je hitro enak med enakimi postal Trebanjec, ki pa sta mu tekmi proti Veszpremu in Barceloni pustili bojne rane, prišepal je z bolečinami v kolenu in izpustil sredino tekmo na Nizozemskem.»Dobil sem udarec, koleno je oteklo. Odločili smo se, da iz preventivnih razlogov ostanem v Laškem in delam pod nadzorom kondicijskega trenerja. Zdaj je vse v redu, komaj čakam, da po dolgem času spet odigram tekmo za Slovenijo,« so prsti spet zasrbeli 29-letnega Zarota, ki mu po televiziji ni bilo lahko gledati mučenja v Almeru v prvem polčasu, v katerem so tulipani proti četrti evropski reprezentanci vodili že za štiri gole.»Videlo se je, da dolgo nismo bili skupaj, bili smo v krču. Na drugi strani je šlo Nizozemcem vse v mrežo, tudi posrečeni streli. No, potem se je vse postavilo na svoje mesto. Morda je še bolje, da je bilo tako, saj smo morali spoznati tudi, kje so naše šibke točke, da jim bomo lahko sproti odpravljali,« v vsakem slabem nekaj dobrega vidi srednji zunanji igralec, ki si ob ponovni vrnitvi v dvorano Zlatorog obeta lažje delo: »Imamo kakovost, ki je Nizozemci ne premorejo, zato pričakujem še eno zanesljivo zmago in dobro popotnico na SP.«Köln mu je zapustil mešane občutke. »Vedno sem si želel priti tja, ampak čudno je brez gledalcev. Sem pa občutil velikost in čar dogodka. Videlo se je, da smo mi iz bundeslige bolj vajeni zaporednih težkih tekem in zato smo imeli prednost pred drugimi. Z ekipo smo se poveselili, kot se spodobi, žal pa pokala nismo mogli pokazati navijačem. Ta korona je vse postavila na glavo. Saj bo čez pol leta spet F4 in morda bo takrat že te more konec,« ostaja optimist Zarabec, ki se je lahko še enkrat več prepričal, da nepremagljivih tekmecev, kakršna se je zdela Barcelona, ni, s takšno energijo želi prežeti reprezentanco.»Mimo so časi, ko smo do določenih reprezentanc imeli preveliko strahospoštovanje, vsaj je premagljiv. V Egiptu želimo priti do konca, imamo dovolj kakovosti in želje.«Selektorbo 19 igralcev v Egipt popeljal v torek, v ekipi je kar pet organizatorjev igre (tudi, Skube,, Makuc), a Zarabec ne čuti moteče notranje konkurence. »Najlažje se ujameta dva srednja zunanja igralca, na tak način smo igrali vrsto let. Imamo tudi rešitve z visokimain, smo precej bolj raznovrstni, kot smo bili prej. Zamisli nam ne bo zmanjkalo, pet glav je na sredini in več glav več ve.«Mnogi rokometaši z nejevoljo gledajo na SP, tudi Zarabčev soigralec pri Kielu, Hrvat, je menil, da bi ga morali odpovedati.»Veliko je govora o tem, kaj je prav in kaj ni. Po eni strani mi ni všeč, kak ravnajo z nami, gledajo samo na svoje interese, mi pa naj bi v sezoni odigrali 90 tekem, kar je veliko preveč. Zaslužimo si več spoštovanja. Zdaj Egipčani želijo imeti na tribunah gledalce, govorijo o rekordu po gledanosti, kar je v teh časih neverjetno. Jaz se sicer korone ne bojim, vendar jih je veliko takšnih, ki bodo raje ostali doma kot pa se izpostavljali nevarnosti. Takoj po SP se vrnemo v klube, ki nas plačujejo. Ne verjamem, da bodo Egipčani res tako dosledno izvajali vse zdravstvene protokole. Gotovo se bo kdo okužil in ne vem, če so organizatorji na to pripravljeni. Pri nas je sicer stvar kar dobra, večina igralcev je že prebolela covid-19,« je razmišljal Zarabec, pri katerem vse skrbi prežene misel na to, da gre vendarle za svetovno prvenstvo in boj za državne barve.