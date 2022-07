Že liga prvakov, a prednost ima državno prvenstvo

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so sredi tega tedna v kultni dvorani Golovec začeli priprave na sezono 2022/23. Slovenski državni prvaki bodo po enoletnem premoru znova nastopili v elitni ligi prvakov, pred njimi pa so tekme v štirih različnih tekmovanjih. Za ekipo iz knežjega mesta bo v novi sezoni primarna naloga, da ubrani naslov državnega prvaka. Za 25-kratne državne in 21-kratne pokalne zmagovalce bo poseben izziv vrnitev evropske elite v Zlatorog, kjer jih v skupinskem delu čakajo sami imenitni tekmeci, kot so španska Barcelona, poljske Kielce, nemški Kiel, francoski Nantes, danski Aalborg, madžarski Pick Szeged in norveški Elverum.

Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića bodo v svojem nekdanjem hramu - dvorana Zlatorog je zaradi gradbenih del za nekaj časa zaprta - opravili po dva treninga na dan. V ekipi je nekaj novih-starih obrazov, med njimi tudi člani celjske rokometne akademije Mitja Janc, Domen Knez in Filip Rakita, ki so izkušnje nabirali v drugih klubih. Iz ljubljanskega Slovana je prišel Patrik Martinović, iz sarajevske Bosne Amir Muhović, od novincev sta zaradi reprezentančnih obveznosti manjkala Tunizijec Yassine Belkaied in Srb Vukašin Antonijević.

Vsi se zavedajo, kaj je elitna Evropa

»Čaka nas izjemno naporna in težka sezona. Celje je ponovno v ligi prvakov in vsi skupaj se zavedamo, kaj to pomeni za tako mlado ekipo. V ligi prvakov se na nobeni tekmi ne bomo predali, vseeno pa je naša prioriteta državno prvenstvo. Priprave bodo potekale prvi mesec v Celju, prvo pripravljalno tekmo bomo odigrali 9. avgusta proti Constanti, 15. avgusta gremo na izredno močan turnir v Strugo. Od tam na turnir v Doboj, potem pa se začenjamo pripravljati na superpokalno tekmo proti Velenjčanom, ki nas čaka v začetku septembra,« je načrt priprav predstavil 40-letni Toskić.

Za Celje Pivovarno Laško bodo v sezoni 2022/23 igrali – vratarji: Yassine Belkaied, Nebojša Bojić in Gal Gaberšek; krilni igralci: Tim Cokan, Gal Marguč, Tadej Mazej in Filip Rakita; zunanji igralci: Vukašin Antonijević, Arsenije Dragašević, Ante Ivanković, Mitja Janc, Domen Knez, Patrik Martinović, Žiga Mlakar, Tilen Strmljan in Aleks Vlah; krožni napadalci: Amir Muhović, Matic Suholežnik in Stefan Žabić.

Svojo drugo sezono v celjskem dresu začenja Aleks Vlah. Primorec je prevzel kapetansko vlogo od David Razgorja, ta se je po koncu minule sezone preselil v strokovni štab. »Po dobrem mesecu se vračamo v trenažni proces, lepo je videti stare in nove soigralce ter trenerski štab. V novo sezono vstopamo sveži, pripravljeni na nove izzive. Verjamem, da bomo skupaj s soigralci izpolnili zastavljene cilje,« je dejal Vlah. Celjske rokometašev v tem tednu čakajo podrobni zdravniški pregledi, zato bodo treningi v dopoldanskem času še nekoliko okrnjeni. V popoldanskih urah bodo delali v polni zasedbi.