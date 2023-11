Zelo boleč poraz slovenskih prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja so v sedmem kolu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani doživele boleč poraz. Pred svojimi navijači so namreč kar z 22:28 (10:14) izgubile proti igralkam Metza.

Ljubljančanke so tako doživele tretji poraz v skupini B; pred tem so morale namreč priznati premoč tudi rokometašicam danskega Ikasta in Rapida iz Bukarešte. V domači ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko, ki je dosegla pet golov, medtem ko je Betchaidelle Ngombele zbrala štiri zadetke.

Po sedmih kolih je Krim s sedmimi točkami na četrtem mestu v skupini B. V vodstvu je Esbjerg z 12 točkami, Ikast in Metz sta jih zbrala po deset, Rapid Bukarešta ima tako kot Krim sedem, Vipers Kristiansand in Ferencvaros po pet, Lubin pa je še brez točk.

Slovenske prvakinje bodo imele čez teden dni popravni izpit na gostovanju pri Metzu.