Zormana zaradi nešportnega vedenja kaznovali s tekmo prepovedi

Na podlagi določil disciplinskega pravilnika Rokometne zveze Slovenije (RZS) je disciplinski sodnik uvedel postopek zoper trenerja Trima Trebnjega Uroša Zormana. Ta se je med in po tekmi petega kroga lige NLB 7. oktobra med Trimom in Riko Ribnico nešportno vedel in besedno napadel sodnika Matijo Kneza.

Zorman je posledično dobil prepoved opravljanja trenerske dolžnosti na eni tekmi lige in denarno kazen v višini 200 evrov. Sodnik Knez je v prijavi v disciplinski postopek navedel, da je trener Zorman prejel rdeči karton zaradi vstopa na igrišče, da bi protestiral po dosojeni odločitvi.

Po vstopu na igrišče je hkrati izrekal grobe nešportne besede, in sicer: »P. t. m., pojma nimata, drugič sta mi že ukradla prvenstvo, j. t. m., mulc jeden, boš ti videl ...« Ko se tekma še ni končala, je prišel nazaj na igrišče in spet začel z zgoraj navedenimi besedami ter dodal še cinične nasmehe, gestikulacije in ploskanje. Sodnika je tudi trepljal po prsih in cinično govoril: »Bravo majster, pojma nimaš, to je smešno.«