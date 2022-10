Zorman moral prečrtati tri igralce

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman v uvodnem kvalifikacijskem ciklusu za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 ne bo mogel računati na Gašperja Marguča, Boruta Mačkovška in Tadeja Mazeja. Nastalo vrzel bodo zapolnili Domen Novak, Aleks Kavčič in Darko Cingesar.

Elitna slovenska izbrana vrsta se bo v nedeljo popoldne zbrala v štajerski prestolnici. V četrtek, 13. oktobra, se bo v mariborski dvorani Tabor ob 20. uri pomerila z Bosno in Hercegovino, v nedeljo, 16. oktobra, pa bo ob 19.30 gostovala v Prištini na Kosovu.

Borut Mačkovsek bo izpustil prvo akcijo v kvalifikacikah za EP. FOTO: Marton Monus/Reuters

Na uvodnih obračunih selektor Zorman ne bo mogel računati na desnokrilnega rokometaša madžarskega Veszprema Marguča, ki ima v zadnjem obdobju težave s hrbtom, z enakimi težavami se srečuje mladi levokrilni rokometaš celjskega kluba Mazej, stebra obrambe in prvo izbiro na levi strani zunanje vrste Mačkovška pa je od igrišča oddaljila poškodba rame.

Zorman bo prazne vrzeli zakrpal z Novakom, ki igra za nemški Wetzlar, članom Loke Cingesarjem in Kavčičem, ki se je na igrišča v dresu Zagreba uspešno vrnil po težavah z ramenom.

Darko Cingesar se vrača v izbrano vrsto. FOTO: Hazem Gouda/IHF

Na novem Zormanovem seznamu so: vratarji: Jože Baznik (Nimes), Klemen Ferlin (Erlangen) in Urh Kastelic (Lemgo); krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Domen Novak (Wetzlar), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Darko Cingesar (Urbanscape Loka); zunanji igralci: Dean Bombač (Pick Szeged), Nejc Cehte (GOG Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Matic Grošelj (Chartres), Nik Henigman (Saint Raphael), Aleks Kavčič (Zagreb), Domen Makuc (Barcelona), Jaka Malus (Göppingen), Rok Ovniček (Nantes) in Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško); krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Göppingen), Matej Gaber (Pick Szeged), Kristjan Horžen (Rhein-Neckar Löwen) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).