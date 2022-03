Zorman na Obali pozdravil ducat igralcev

Slovenska moška članska rokometna reprezentanca začenja pot s selektorjem Urošem Zormanom. Izbrana vrsta se je danes zbrala v Izoli, kjer je začela priprave na kvalifikacijska dvoboja z Italijo za nastop na svetovnem prvenstvu januarja prihodnje leto na Poljskem in Švedskem.

Novi slovenski selektor je na priprave povabil 22 rokometašev, na nedeljskem treningu se jih je zbralo 12. Ostali se bodo izbrani vrsti zaradi klubskih obveznosti in poti v domovino pridružili v ponedeljek. Med njimi ne bo levih zunanjih rokometašev Boruta Mačkovška, ki je zaradi bolezni ostal na Madžarskem in Aleksa Kavčiča, ki ima poškodovano ramo. Zorman je prazno vrzel zapolnil s članom Rika Ribnice Urošem Miličevičem, debitantom na pripravah.

Na Primorskem bodo slovenski rokometaši ostali do torkovega dopoldneva, ko se bodo opravili na pot v Padovo. Tam jih dan kasneje ob 18.00 čaka prva tekma z Italijani. Povratni dvoboj nato sledi v nedeljo v Celju. Obračun v dvorani Golovec se bo začel ob 14.30.

Povratna tekma v mestecu ob Savinji bo imela poseben pomen. Konec februarja je minilo 30 let od prve uradne tekme rokometne reprezentance samostojne Slovenije, le dva dni pred novim obračunom z Italijani pa bo tri desetletja dopolnila prva zmaga. Naključje je hotelo, da so jo naši rokometaši 18. marca 1992 dosegli ravno proti Italijanom (19:13), tudi tedaj v dvorani Golovec.

Italijani bodo prvi tekmeci slovenskih rokometašev na poti do jubilejnega, 10. nastopa med svetovno smetano. Skupni zmagovalec dvobojev se bo uvrstil v drugi krog kvalifikacij, v katerem ga čakata tekmi s Srbijo. To bo tudi zadnja stopnička pred nastopom na novem velikem rokometnem tekmovanju.

Uroš Zorman: »Tako reprezentanca kot tudi jaz komaj čakamo, da se vse skupaj začne. Fantom ne bom povedal veliko novega, se pa bomo temeljito pogovorili o tistih zadevah, o katerih smo govorili že v zadnjem mesecu dni. Pred tekmo se moramo ukvarjati predvsem s seboj. Do prve tekme nas ločijo slabi trije dnevi in en malo bolj resen trening, saj se večina fantov reprezentanci priključi šele v ponedeljek.«

Blaž Blagotinšek: »Veselimo se izziva z novim selektorjem. Med seboj se dobro poznamo, saj smo skupaj tudi igrali. V ekipi pričakujem dobro energijo, ki nam bo dala dodatnega vetra v jadra. Po neuspehu na Madžarskem se moramo sestaviti skupaj in priti nazaj na stara pota. V Sloveniji imamo veliko število kakovostnih igralcev. Sposobni smo napraviti dober rezultat.«

Staš Skube: »Z novim vodstvom reprezentance je zavel nov, pozitiven veter. Verjamem, da bo vse potekalo tako kot mora. Vedno se je lepo vrniti v Slovenijo. Vesel sem, da sem doma z reprezentančnimi soigralci. Verjamem, da bomo v teh nekaj dneh dobro trenirali. Zavedamo se, kaj nas čaka v prihodnjih dneh in, v to trdno verjamem, tudi čez mesec dni proti Srbiji. Pokazati moramo, da še vedno znamo igrati rokomet in se vrniti tja, kjer nam je mesto.«