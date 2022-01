Zreški mehurček dobro tesni, hrvaški počil

Še teden dni je do začetka 15. evropskega prvenstva v rokometu, vse bolj pa je jasno, da bo razplet neizogibno krojil covid-19. Tudi Slovencem kvari načrte med pripravami; potem ko je moral v izolacijo vratar Urban Lesjak, je bila včeraj zaradi okužbe pri Italijanih odpovedana prijateljska tekma v Trbovljah. Kaže, da bo podobna usoda doletela jutrišnjo v Kopru. A slovenske težave so malenkostne v primerjavi z drugimi reprezentancami ...

21 slovenskih rokometašev kandidira za EP, odločitev o potnikih naj bi padla v nedeljo

Štiri ure pred napovedano tekmo v dvorani Polaj je RZS sporočila, da so v taboru italijanskega moštva pokazali pozitiven rezultat. Slovenci so se namesto na avtobus odpravili v dvorano Zreče in tam opravili trening. Ko smo poklicali direktorja reprezentance Uroša Mohoriča, se je v ozadju že slišalo škripanje športnih copat. Dvajset izbrancev selektorja Ljubomirja Vranješa bo očitno nadaljevalo s treningi vse do torkovega odhoda v Debrecen, kjer jih 13. t. m. čaka uvodna tekma eura 2022 proti Severni Makedoniji.

»Odpoved ni bistveno prekrižala naših načrtov, delamo s polno paro naprej,« je izpod Pohorja sporočil Mohorič, ki še ni vedel, kako bo s petkovo tekmo proti Italiji, vendar je bolj naklonjen odpovedi, saj bi bilo tveganje preveliko.

Urban Lesjak še ni odpisan za EP, karantena se mu izteče na dan prve tekme. FOTO: Uroš Hočevar

»Položaj se spreminja iz ure v uro, morda bomo šli na EP po samo eni pripravljalni tekmi s Hrvaško (29. decembra je bilo v Celju 33:26; op. p.),« pravi Mohorič, ki mu je odleglo, ker je torkovo testiranje vrnilo 20 negativnih izidov. V nedeljo je bil pozitiven Lesjak, ki pa bi se teoretično lahko vrnil v ekipo, saj pravila EHF velevajo, da lahko igralec nastopi 11 dni po pozitivnem testu. »Je pa vprašanje, v kakšnem stanju bo po 14 dneh brez treninga in kakšne posledice je pustila okužba.«

Ko smo že pomislili, da bo korona kriza kmalu mimo, je ob izbruhu različice omikron spet zamahnila. Upajmo, z repom. Jasno pa je, da bo letošnji vrhunec podoben lanskemu SP v Egiptu: mehurčki, testiranja, izolacije, ... Za zdaj še ni informacij o omejitvah števila gledalcev, katerim naj bi zadoščal pogoj PCT, a to se lahko spremeni.

Ljubomir Vranješ je eden od redkih članov reprezentance, ki še ni bil okužen s covidom. FOTO: Leon Vidic

Tudi Makedonci so ostali brez druge tekme z Izraelom, ki je imel tri okužbe. Najslabši je položaj v ekipah iz skupine C v Szegedu. Francozi imajo resda težave predvsem s poškodbami (N'Guessan, Remili, L. Karabatić), na silvestrovanju je bil zaboden Elohim Prandi, kapetan Nikola Karabatić in še trije igralci pa so v karanteni. Francija se bo na prvi tekmi pomerila s Hrvaško, ki je doživela šok, ko sta bila pozitivna glavna zvezdnika Domagoj Duvnjak in Luka Cindrić, ki bosta izpustila vsaj prvi del EP. Slabo kaže tudi Srbom, v njihovem taboru so odkrili šest okužb, v karanteno je moral selektor Toni Gerona.

Slovenci lahko potrkajo na les, za zdaj njihov mehurček tesni. Da bi tako ostalo, je RZS odpovedala današnji odprti trening v Zrečah.