Alcaraz prvi finalist Rolanda-Garrosa

Španski zvezdnik Carlos Alcaraz je prvi finalist odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. V prvem polfinalu je ob predaji Italijana Lorenza Musettija vodil s 4:6, 7:6 (3), 6:0, 2:0. V nedeljo mu bo nasproti stal boljši iz večernega polfinala med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Srbom Novakom Đokovićem. Dvaindvajsetletni Alcaraz se je po dveh urah in 28 minutah uvrstil v svoj drugi zaporedni finale na Rolandu-Garrosu. Lani je v finalu po petih nizih ugnal Nemca Alexandra Zvereva.

Španec bo v petem finalu turnirjev velike četverice igral za peto lovoriko, saj doslej na zadnji stopnički grand slamov še ni izgubil. Najboljši je bil leta 2022 na OP ZDA, leta 2023 v Wimbledonu, lani pa je ob slavju na OP Francije dodal še lovoriko v Wimbledonu.

Alcaraz je imel v prvih dveh urah ogromno dela z leto dni starejšim Musettijem. Italijan je v deseti igri prvega niza prišel do odločilnega odvzema servisa in povedel z 1:0 v nizih, v drugem pa je dvakrat izničil zaostanek »breaka« in izsilil podaljšano igro.

Ta pa je bila glede dvoboja odločilna. Španec je bil suveren, jo dobil s 7:3, nato pa je splahnel tudi odpor Italijana, ki je imel ob tem tudi težave z levo stegensko mišico. Alcaraz je v dobrih 20 minutah dobil tretji niz s 6:0, podobno prepričljivo je začel tudi četrtega, a Italijan zaradi bolečin po dveh igrah ni več mogel nadaljevati dvoboja.

Na medsebojnih tekmah je Alcaraz dobil še šestega od sedmih obračunov na najvišji ravni. »Nikoli ni lepo napredovati po predaji tekmeca. Lorenzo je izjemen igralec, letos ima za seboj res neverjetno sezono na peščeni podlagi. Želim mu vse dobro in hitro okrevanje. Vem, da bomo kmalu spet uživali v njegovem tenisu,« se je najprej v izjavi po dvoboju Italijanu poklonil Alcaraz.

Lorenzo Musetti je zaradi poškodbe moral predati dvoboj. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Oddahnil si je po drugem nizu

»Prva dva niza sta bila resnično zahtevna. Imel sem svoje priložnosti, a jih nisem izrabil, obenem pa je v tistih trenutkih igral odličen tenis. Malce sem si oddahnil, ko sem dobil drugi niz. V tretjem sem vedel, da ga moram potisniti do meje, da moram igrati agresivno in mu ne pustiti, da prevladuje,« je o dvoboju dodal 22-letni Španec.

Alcaraza zdaj čaka preučevanje finalnega tekmeca: »Zagotovo si bom ogledal dvoboj. Kot velik navdušenec nad tenisom ga ne bom izpustil. Gre za enega največjih dvobojev, ki jih imamo trenutno v tenisu. To bo sijajen obračun, verjamem, da bosta igrala odlično. Užival bom v njem in tudi kaj odnesel v taktičnem smislu.«

Španec priznava, da je iz dvoboja v dvoboj bolj samozavesten. »Za menoj je intenzivnih nekaj tednov, čaka pa me še zadnja stopnička. Počutim se odlično, igram dobro in sem samozavesten. Zdaj je čas, da v nedeljo dam od sebe vse, kar premorem,« je še zaključil Alcaraz.

Musettiju v uteho ostaja izjemna peščena sezona, v kateri je na vseh treh mastersih igral najmanj v polfinalu in se med najboljše štiri uvrstil tudi na Rolandu Garrosu. Obenem bo v ponedeljek najvišje v karieri na lestvici ATP, ko bo napredoval na šesto mesto.

V finalu se bo Alcaraz pomeril bodisi s prvim igralcem sveta Sinnerjem bodisi s 24-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam Đokovićem.

Italijan, ki je dobil zadnja dva grand slama na OP ZDA in Avstralije in je v nizu 19 zaporednih posamičnih zmag, doslej v Parizu še ni oddal niza. V večernem obračunu, ki se bo začel ob 19. uri, pa ga zdaj čaka velik izziv proti Đokoviću.

Osemintridesetletnik, sicer trikratni zmagovalec Rolanda Garrosa (2016, 2021, 2023) je najboljšo igro na letošnjem rdečem pesku prikazal prav v četrtfinalu proti Zverevu, ko je Nemca ugnal s 3:1 v nizih. To je tudi edini izgubljeni niz Beograjčana v Parizu.