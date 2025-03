Alcaraz: Samski sem in iščem

Carlos Alcaraz je eden največjih zvezdnikov svetovnega tenisa, pri 21 letih je samo z nagradami na turnirjih zaslužil skoraj 40 milijonov evrov, osvojil štiri turnirje za grand slam, toda v zasebnem življenju mu ne gre tako dobro kot na igrišču. Odkrito je priznal, da ima težave pri navezovanju stikov z nežnejšim spolom in da še išče ljubezen svojega življenja.

V preteklosti so ga videvali s športno menedžerko Mario Gonzalez Gimenez iz njegovega rojstnega mesta Murcia. Alcaraz nikdar ni potrdil razmerja, je pa leta 2023 priznal, da je že leto in pol samski. Povezovali so ga z britansko teniško zvezdnico Emmo Raducanu in špansko pevko Ano Mena.

Španec pravi, da je ob njegovem športnem vsakdanu težko najti dolgoročno zvezo. »Samski sam, ampak iščem,« je povedal za podkast Molusco TV podcast: »Teniškemu igralcu ni lahko najti sorodne duše, saj smo ves čas na poti in na turnirjih. No, kdo ve, kaj prinaša to leto.«

Nekateri igralci so izkoristili zimski premor in storili nov korak v zvezi. »Trije ali štirje igralci, ki jih dobro poznam, so se zaročili. Mislil sem, da bom naslednji jaz, ampak se ni zgodilo,« se je pošalil Carlitos, ki dvomi, da Emma Raducanu, ki ga je prišla gledat, ko je lani drugič osvojil Wimbledon, do njega goji simpatije: »Saj je Londončanka. Če bi bil turnir v Murcii, bi tudi jaz prišel na finale. Ne vem, če je prišla zaradi mene. Vprašajte jo, upam, da je uživala.«