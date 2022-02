Aleksandru Zverevu se je snelo

Olimpijski prvak v tenisu Alexander Zverev si je zaradi nešportnega obnašanja prislužil diskvalifikacijo s turnirja ATP v Acapulcu. Tretji igralec sveta je po porazu v dvojicah jezo stresel nad sodnikom in z loparjem večkrat udaril v stol, na katerem je še vedno sedel glavni sodnik dvoboja.



Zverev po porazu v dvojicah z Brazilcem Marcelom Melom z 2:6, 6:4 in 6:10 proti britansko-finskemu paru Lloyd Glasspool-Harri Heliövaara ni zmogel nadzorovati jeze. Na incident se je nemudoma odzvalo združenje ATP in igralca izključilo z odprtega prvenstva Mehike tako s tekmovanja posameznikov kot dvojic.

Zverev je v Mehiki branil lansko zmago. V torek zgodaj zjutraj je zmagal v prvem krogu posameznikov proti Američanu Jensonu Brooksbyju po treh urah in 20 minutah igre s 3:6, 7:6 (10) in 6:2. Tekma se je končala šele ob 4.55 zjutraj, po informacijah združenja ATP je to najpozneje v zgodovini turneje.

V osmini finala bi moral Zverev danes igrati proti rojaku Petru Gojowczyku, zdaj pa je 32-letnik iz Münchna brez boja napredoval v četrtfinale.