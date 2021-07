Aljaž Bedene je trikrat prišel do štiri

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je nastope na tretjem letošnjem turnirju za veliki slam v Wimbledonu sklenil v tretjem krogu. Po uri in 47 minutah igre je moral priznati premoč devetemu igralcu na svetu Italijanu Matteu Berrettiniju, ki je zmagal s 6:4, 6:4 in 6:4.



To je bil peti nastop Ljubljančana v tretjem krogu največjih turnirjev; po dvakrat je dva tekmeca premagal na Rolandu Garrosu in Wimbledonu, enkrat pa na US Opnu.



Bedene je v prvem krogu s 6:4, 6:4, 6:0 premagal Francoza Corentina Mouteta, v drugem pa s 6:1, 6:0, 6:2 Japonca Jošihita Nišioko.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: