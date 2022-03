Avstrijski as bo spet odsoten, tokrat ga je ustavila okužba

Avstrijski teniški igralec Dominic Thiem, nekdanji zmagovalec odprtega prvenstva ZDA in tretji igralec sveta, je le dan potem, ko se je po devetih mesecih s porazom vrnil na igrišča, na Instagramu sporočil, da bo moral spet nekaj časa počivati. Okužil se je namreč z novim koronavirusom in je moral v karanteno.

»Kaže, da zadnje čase dobre novice ne trajajo dolgo. Sinoči po večerji sem se slabo počutil in preživel težko noč. Pojavili so se blagi simptomi okužbe, to je zjutraj potrdil test. Zdaj moram počakati in videti, kako se bo bolezen razvijala,« je zapisal Thiem.

Thiem, trenutno 50. na računalniški lestvici, zaradi poškodbe zapestja ni igral od junija lani, prisilen odmor se je začel na turnirju ATP v Marbelli, ta kraj pa je izbral tudi za svojo vrnitev, nastopil je na turnirju serije challenger. A že v prvem kolu ga je s 6:3 in 6:4 premagal 228. igralec sveta Argentinec Pedro Cachino.