Bautista Agut gladko izločil prvega nosilca Medvedjeva

Sakkari previsoka ovira za Osako

Japonka Naomi Osaka je doživela prvi poraz po lanskem februarju in kar 23 zaporednih zmagah. FOTO: Geoff Burke/Usa Today Sports

Miami, četrtfinale ATP (2,83 milijona evrov)

Miami, četrtfinale WTA (2,83 milijona evrov)

Španski teniški igralecje v četrtfinalu mastersa v Miamiju prepričljivo izločil prvega nosilca, Rusa(6:4, 6:2).Uspeh 32-letnega Španca ni naključje, saj je Bautista Agut v svoji karieri dobil vse tri medsebojne dvoboje s trenutno številko dve svetovnega tenisa.Španec je v prvem nizu do ključne prednosti prišel v deveti igri, ko je odvzel servis Rusu in povedel s 5:4, v naslednji igri pa sam ubranil break priložnost tekmeca in izkoristil drugo zaključno žogico.Bautista Agut je v drugem nizu še bolj prevladoval. Že v prvi igri mu je uspel break, v peti igri pa je še enkrat odvzel servis favoriziranemu Medvedjevu in povedel s 4:1. Za Rusa ni bilo več rešitve, svojo jezo pa je pokazal tudi s tem, ko je razbil svoj lopar. Bautista Agut je le še dokončal delo in po 92 minutah napredoval v polfinale.Španski teniški igralec bo za preboj v finale moral premagati Italijana, ki je po dveh nizih izločil Kazahstancas 7:6 in 6:4.Sinner za razliko od Medvedjeva ve, kaj je potrebno za zmago nad Bautisto Agutom, saj ga je pred dvema tednoma v Dubaju premagal na edinem medsebojnem obračunu.»Proti njemu je zelo težko igrati. Pred dvema tednoma sem zmagal na zahtevnem obračunu in tudi tokrat pričakujem zanimiv dvoboj,« je napovedal Italijan.Tudi v ženski konkurenci se je morala posloviti ena od favoritinj. V četrtfinalu je svoje nastope sklenila druga nosilka, Japonka, ki je morala priznati premoč Grkinji(0:6, 4:6).Naomi Osaka je s tem doživela prvi poraz po kar 23 zaporednih zmagah, kot zadnja ko je namreč premagala Špankalanskega februarja.Grkinja Sakkarijeva je v prvem nizu trikrat odvzela servis Japonki in ji »zavezala kravato«, nato pa je v drugem slabše začela in se znašla v zaostanku z 0:3, iz katerega pa se je uspešno rešila in rezultat 1:4 spremenila v zmago s 6:4.Maria Sakkari bo v polfinalu igrala proti Kanadčanki, ki je premagala Špankos 6:4, 3:6 in 6:3.Jannik Sinner (Ita/21) - Aleksander Bublik (Kaz/32) 7:6 (5), 6:4;Roberto Bautista Agut (Špa/7) - Danil Medvedjev (Rus/1) 6:4, 6:2;Maria Sakkari (Grč/23) - Naomi Osaka (Jap/2) 6:0, 6:4.Bianca Andreescu (Kan/8) - Sara Sorribes (Špa) 6:4, 3:6, 6:3.