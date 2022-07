Becker naj bi v zaporu imel privilegije

Dobra dva meseca sta minila, odkar je nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker zaradi skrivanja premoženja začel dveinpolletno zaporno kazen in očitno se ni dobro ujel s sojetniki.

Njihove družine so namreč protestirale, ker naj bi imel 54-letni Nemec nezaslužene privilegije. V londonskem zaporu Huntercombe, ki »gosti« tuje prestopnike, je namreč postal nekakšen pomočnik razrednika in predava o znanosti o športu, koristih zdrave prehrane in vadbe.

Kot poroča The Sun, so nekatere družine na zapor naslovile protestno pismo, v katerem opozarjajo, da trikratni zmagovalec Wimbledona ni odslužil dovolj kazni, da bi si zaslužil tako prestižno funkcijo. »Običajno moraš biti nekaj let v zaporu, preden lahko napreduješ na takšen položaj. Becker seveda ne živi razkošno, kot je bil vajen, vendar mu je bolje kot drugim zapornikom,« je izjavil časnikov vir.

Borisa Beckerja je med sojenje, spremljala partnerica Lilian de Carvalho Monteiro. FOTO: Toby Melville/Reuters

Beckerju so dovolili, da si je ogledal finale Wimbledona in je povedal, da je bil navdušen nad zmago Novaka Đokovića, čigar trener je bil med letoma 2014 in 2016. Medtem se govori, da naj bi Beckerja premestili iz Velike Britanije, sam se želi vrniti v Nemčijo, kjer je milejši pravosodni sistem in bi se lahko hitreje vključil v družbo.