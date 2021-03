Bedene zadržal svoj položaj, Đoković prvi na dveh lestvicah

Nova jakostna lestvica ATP ni prinesla večjih sprememb, saj je elitna deseterica ohranila svoje položaje. Še vedno je trdno na vrhu Srb Novak Đoković.



Srbski teniški igralec je na vrhu z 12.008 točkami, drugi je Rus Danil Medvedjev​ z 9940 točkami, tretji pa Španec Rafael Nadal z 9670 točkami.



Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je ostal na 59. mestu (1100), Blaž Rola je izgubil mesto in je 166. (437), Blaž Kavčič pa je nazadoval za sedem mest in je 245. (258).



Tudi na lestvici, ki upošteva samo rezultate v letu 2021, je na vrhu Novak Đoković. Srb je osvojil 2140 točk, za njim sta Rusa Danil Medvedjev (1950) in Andrej Rubljev (1440), četrti pa je Grk Stefanos Cicipas (1360).



V elitno stoterico se je prebil tudi Aljaž Bedene, ki je zavoljo uvrstitve v osmino finala Dubaja pridobil 59 mest in je 98. (95).

Juvanova najboljša Slovenka v 2021

Tudi pri ženskah je najboljših deset ostalo na svojih mestih. Prva igralka sveta je Avstralka Ashleigh Barty (9186 točk), druga je Japonka Naomi Osaka (7835), tretja pa Romunka Simona Halep (7255).



Med Slovenkami je najvišje Polona Hercog na 60. mestu (1335), Kaja Juvan je 91. (908), v prvi stoterici pa je še Tamara Zidanšek na 97. mestu (865).



Če gledamo samo lestvico rezultatov v tem letu, je najboljša Japonka Naomi Osaka (2185), druga je Španka Garbine Muguruza (1805) in tretja Američanka Jennifer Brady (1487).



V tem letu je izmed slovenskih igralk najboljše rezultate dosegla Juvanova, ki je na 43. mestu (291), Tamara Zidanšek je 83. (126), Polona Hercog pa 140. (42).



Lestvica ATP (22. marec)

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.008 točk

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 9940

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 9670

4. (4) Dominic Thiem (Avt) 8625

5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 6765

6. (6) Roger Federer (Švi) 6375

7. (7) Alexander Zverev (Nem) 5635

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 5011

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3640

10. (10) Matteo Berrettini (Ita) 3453

...

59. (59.) Aljaž Bedene (Slo) 1100

166. (165.) Blaž Rola (Slo) 437

245. (238.) Blaž Kavčič (Slo) 258



Lestvica WTA (22. marec):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 9186 točk

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7835

3. (3) Simona Halep (Rom) 7255

4. (4) Sofia Kenin (ZDA) 5760

5. (5) Jelina Svitolina (Ukr) 5370

6. (6) Karolina Pliškova (Češ) 5205

7. (7) Serena Williams (ZDA) 4915

8. (8) Arina Sabalenka (Blr) 4815

9. (9) Bianca Andreescu (Kan) 4735

10. (10) Petra Kvitova (Češ) 4571

...

60. (59) Polona Hercog (Slo) 1335

91. (91) Kaja Juvan (Slo) 908

97. (93) Tamara Zidanšek (Slo) 865

255. (255) Dalila Jakupovič (Slo) 266

