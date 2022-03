Belorusinja se poslavlja: Preživljam obdobje izjemnega stresa

»Preživljam obdobje izjemnega stresa v zasebnem življenju. Potrebujem premor, po katerem upam, da se mi bo uspelo vrniti,« je po predaji dvoboja tretjega kola v Miamiju dejala Victoria Azarenka, 32-letnica iz Minska, ki je proti 16-letni Čehinji Lindi Fruhvirtovi (279. igralka z lestvice WTA) zaostajala s 3:6 in 0:3.

»Poskusila sem nastopiti, predvsem zaradi krasnih navijačev, a to je bila napaka,« je dodala Azarenka, ki je ob nedavnem obisku Indian Wellsa planila v jok sredi dvoboja. (Belo)ruski igralci in igralke kljub spopadom v Ukrajini lahko nastopajo na turnirjih pod okriljem združenj ATP in WTA, a brez nacionalnih obeležij in pod nevtralno zastavo.

»Žal mi je navijačev, bili so fantastični in me podpirali. Le zaradi njih sem želela nastopiti. Vedno iščem izzive in pritisk, a danes je bilo tega preveč. To bi me moralo izučiti. Želela pa bi tudi čestitati moji nasprotnici in ji zaželeti kar največ sreče na tem turnirju in pri njenem začetku profesionalne kariere,« je češko najstnico še nagovorila Azarenka.