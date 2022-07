Bivša številka 1 ni gledala finala: Udarila sem preveč žogic

V prvem intervjuju, odkar je marca pri 25 letih kot številka 1 presenetljivo končala teniško kariero, je Ashleigh Barty za britanski Guardian potrdila, da se ne namerava vrniti v karavano WTA.

»Še nikdar nisem bolj uživala v življenju, potujem po svetu, igram golf in rišem kljukice na svojem seznamu stvari, ki sem jih želela uresničiti,« športne rutine ne pogreša Avstralka, ki je priznala, da si ni ogledala finala v Wimbledonu, kjer je zmagala Jelena Ribakina.

Ashleigh Barty je dala prvi večji intervju za Guardian. FOTO: Reuters

»Preveč žogic sem udarila v življenju, da bi zdaj to gledala po televiziji. Ničesar ne obžalujem,« je dejala Bartyjeva, ki je znana ljubiteljica piva. Bila je vesela, ker se je prvič v finale turnirja za grand slam uvrstil tudi njen rojak Nick Kyrgios in izgubil proti Novaku Đokoviću.. Dodala je, da je ženski tenis v dobrih rokah in da je zdajšnja številka 1 Iga Šwiatek njena več kot dostojna naslednica.