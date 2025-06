Bolj ga je razžalostil poraz s Portugalsko kot navdušila zmaga nad Sinnerjem

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je v nedeljo spisal novo poglavje teniške zgodovine. V najdaljšem finalu v zgodovini Roland Garrosa – trajal je skoraj pet ur in pol – je izničil zaostanek dveh nizov in premagal prvega igralca sveta Jannika Sinnerja ter si priboril svoj peti naslov na turnirjih za grand slam in drugega na odprtem prvenstvu Francije.

Španska nogometna reprezentanca je po izvajanju kazenskih strelov izgubila v finalu lige narodov. FOTO: Alexandra Beier/AFP

Epski dvoboj so pred začetkom finala lige narodov prek telefona z zelenice Allianz Arene v Münchnu spremljali tudi španski nogometni reprezentanti. Ti so le nekaj ur pozneje v finalu izgubili proti Portugalski, potem ko so dvakrat na tekmi vodili, nato pa so po izvajanju kazenskih strelov izgubili s 5:3.

Po slavju v Parizu je po družbenih omrežjih zaokrožil video, v katerem 22-letni dvakratni prvak OP Francije ter privrženec nogometa in madridskega Reala, izve za končni rezultat tekme v Nemčiji. V posnetku Alcarazu povedo, da je španska reprezetanca izgubila po izvajanju enajstmetrovk, zaradi česar Španec, vidno razočaran, začasno prekine podpisovanje avtogramov.

Španska nogometna reprezentanca bo prihodnjič zaigrala septembra v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2026, Alcaraz pa bo konec meseca začel z branjenjem naslova na turnirju v Wimbledonu.