Borut Pahor: Navdušuje me Tamarina zmagovalna miselnost

Tamara Zidanšek se je vrnila domov. Prva naša igralka, ki se je v dobi samostojnosti uvrstila med najboljšo četverico na enem od štirih prestižnih turnirjev za grand slam, je po uvrstitvi v polfinale odprtega prvenstva Francije najprej doživela prisrčen sprejem na brniškem letališču, nato pa jo je na vrtu protokolarne vile Podrožnik sprejel predsednik države Borut Pahor.



»Tu bi se zahvalila gospodu predsedniku, pravzaprav še nisem dojela razsežnosti teh dveh nepozabnih tednov, zahvalila bi se za podporo na prizorišču, slišala sem tudi, kako so doma ljudje zame stiskali pesti,« je strnila misli naša teniška junakinja.



Prvi mož države pa je ob tem poudaril: »Prav pred to prireditvijo sem bil na srečanju s skupino uglednih znanstvenikov, pogovarjali smo se o koronavirusu. Rdeča nit srečanja pa je bila, kako pomembna je zmagovalna miselnost. In to nam je v teh dneh pričarala tudi Tamara Zidanšek. Če smo Slovenci marsikje v razmišljanju razdeljeni, nas šport vedno združuje.«

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: