Čakanja je konec: najstnica Emma po 44 letih končala britanski urok

Eno največjih presenečenj v zgodovini tenisa

Čestitala tudi kraljica Elizabeta II.

Osemnajstletnaje po 44 letih prinesla Veliki Britaniji prvi naslov na turnirjih za veliki slam v ženski konkurenci, potem ko je s 6:4 in 6:3 premagala leto starejšo Kanadčanko. V finalu, kjer ni manjkalo spektakularnih točk, je po asu, ki je potrdil zmago, Raducanujeva padla na tla, potem ko se je po poročanju BBC končalo njeno neverjetno potovanje na letošnjem turnirju.Za zmago je servirala že pri izidu 5:3, a si je nato rahlo poškodovala nogo in dovolila brejk tekmici. Vzela je zdravniški odmor zaradi krvavenja, Fernandezova pa je glasno protestirala. Toda Raducanujeva se je pokrpana vrnila v igro, rešila še eno brejk priložnost in zaključila dvoboj s tretjo žogico za zmago. Po dvoboju je sledil topel objem najstnic, ki sta s svojimi predstavami letos navdušili New York, zmagovalka pa se je po stopnicah štadiona Arthurja Asha podala na tribuno s svojimi navijači in trenerji. Zmago je čustveno pospremila tudi, ki je kot zadnja Britanka osvojila veliki slam, in sicer v domačem Wimbledonu leta 1977.»To so sanje. Predstavljaš si samega sebe, kako greš na tribuno in vse objemaš, proslavljaš. O tem vedno razmišljaš, za to vedno delaš,« je na novinarski konferenci po zmagi dejala Raducanujeva. »Z vsakim dvobojem, turnirjem in tednom mislim, da sem si res zgradila samozavest, v smislu moje igre, v smislu mojega udarjanja po žogi. Danes se je vse to združilo. To, da mi je uspelo nekaj udarcev v velikih trenutkih, ko sem jih res potrebovala, je bila zgolj pika na i vsega, kar sem se naučila v zadnjih petih tednih. Na tem turnirju sem res dobro pritiskala v trenutkih, ko sem to res potrebovala. Najbrž zato na papirju tudi nisem izgubila niza, čeprav so bili dvoboji zelo zahtevni. Po zmagovitem asu je sledila nejevera, poskušala sem vsrkati vse, ves trenutek. Sem pa v zadnjih dneh vedno zaspala z mislijo, kako bi se prebila na tribuno in šla proslavljat z mojo ekipo.«​Osemnajstletna kvalifikantka, 150. igralka sveta, ki doslej še ni zmagala dvoboja na turnirjih serije WTA, je spisala tudi zgodovino ženskega tenisa. Raducanujeva je do ene najbolj presenetljivih zmag v finalu turnirja velike četverice v zgodovini tenisa prišla brez izgubljenega niza. Postala je prva kvalifikantka z zmago na velikih slamih in prva ženska, ki ji je uspelo osvojiti naslov na največjih turnirjih le v drugem poskusu. Pred tem se je julija kot dobitnica posebnega povabila na Wimbledonu kot 338. igralka na svetovni lestvici prebila do četrtega kola turnirja.Od junija je še dvakrat nastopila na turnirjih serije WTA, obakrat izgubila v prvem kolu. V New Yorku pa je na veliki sceni šla do konca in pri 18 letih postala najmlajša igralka z zmago na velikih slamih vse od Rusinjeleta 2004 in prva Britanka, ki ji je uspela zmaga na turnirjih velike četverice od leta 1977.V finalu je zmagala po uri in 51 minut igre, v katerih je bila po vseh statističnih kategorijah za odtenek boljša od njene nasprotnice, sicer 73. igralke sveta. Ta je na poti do finala premagala dvakratno zmagovalkoiz Japonske, drugo nosilkoin peto nosilkoV prvem nizu je Raducanujeva do odvzema servisa prišla v 10. igri za zmago v nizu, v drugem se je pri 1:2 po izgubljeni igri na svoj začetni udarec znašla v zaostanku, v naslednji igri udarila nazaj in z drugim zaporednim odvzemom servisa v šesti igri prišla do 4:2. Vodstva več ni izpustila iz rok. Kot je dejala, ji je zmago omogočila igra brez kakršnih koli pričakovanj.»Ne čutim nobenega pritiska. Komaj 18 let imam. Samo udarjam žogice, kakor priletijo proti meni. Tako sem se lotila vsakega dvoboja tu v ZDA. Z njim sem prišla do tega pokala, zato se mi zdi, da v svojem pristopu ne smem spreminjati ničesar,« je dejala. Na desetih dvobojih v New Yorku ni izgubila več kot pet iger v nizu in še to samo enkrat v kvalifikacijah.»Največji uspeh je to, da mi je uspelo ostati popolnoma osredotočeno na moj načrt. Nisem razmišljala o ničemer drugem, samo o tem, kako bomo izvedla, kar sem si zadala. Bila sem popolnoma osredotočena na mojo nalogo,« je še dejala po zgodovinski zmagi.Njena zmaga je razveselila britansko športno javnost in prebudila širše zanimanje na Otoku. Med prvimi, ki so ji čestitali ob zmagi, je bila kraljica Elizabeta II.»To je neverjeten dosežek pri tako mladih letih, ki dokazuje vašo trdo delo in predanost,« je zapisala britanska monarhinja.Finalni dvoboj si je poleg Wadeove ogledal tudi nekdanji odlični Britanski teniski igralec. »Veliko mi pomeni, da sta tu Virginia in Tim, ki sta legendi in ikoni ... da imam priložnost hoditi po njihovih stopinjah mi je dalo veliko samozavesti,« je še dodala novopečena zmagovalka OP ZDA.