Carlos Alcaraz lahko ponovi 15 let star podvig Rogerja Federerja

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz, ki brani naslov na odprtem prvenstvu ZDA, se je gladko uvrstil v četrtfinale grand slama. Napredovala sta tudi Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov, ki se bosta pomerila med seboj. V ženskem žrebu pa je turnirja konec za tretjo in peto nosilko, Američanko Jessico Pegula in Tunizijko Ons Jabeur.

Branilec naslova Alcaraz, ki je na svoji poti med najboljših osem igralcev turnirja izgubil le en niz, je z dominantno igro premagal 61. igralca sveta, Italijana Mattea Arnaldija in zmagal s 6:3, 6:3, 6:4 v uri in 57 minutah. Dvajsetletnik se bori, da bi postal prvi mož po legendarnem Švicarju Rogerju Federerju leta 2008, ki bi mu uspelo ubraniti naslov v New Yorku. V četrtfinalu se bo pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom; olimpijski prvak je po 4:41 ure igre izločil favoriziranega Italijana Jannika Sinnerja. Tekme je bilo konec ob 1.40 ponoči po lokalnem času.

Medvedjev lovi drugo krono na OP ZDA

»To je eden najboljših trenutkov v moji karieri,« je bil po zmagi navdušen Zverev: »Za to živim, to obožujem!. Vesel bi bil sicer, če bi igrala malo manj časa.« Tretji nosilec Medvedjev se bo v četrtfinalu pomeril z rojakom in s prijateljem, osmim nosilcem Rubljovom, potem ko je v štirih nizih premagal 13. nosilca, Avstralca Alexa de Minaurja. »Razmere so bile ene najbolj brutalnih, v kakršnih smo kdaj igrali. Bil je trenutek, ko sem mislil, da ne bom mogel zdržati do konca, tako težko je,« je dejal 27-letni Rus o vročih in vlažnih razmerah na stadionu Louis Armstrong.

Daniil Medvedjev FOTO: Sarah Stier/AFP

Medvedjev lovi drugo krono na OP ZDA po uspehu pred dvema letoma, nasproti mreže pa mu bo stal Rubljov, ki ga je v tem delu turnirja premagal že leta 2020. »Res sva tesna prijatelja. Toda o tem ni dvoma, na igrišču si oba želiva zmagati,« je še dejal tretji nosilec.

Sabalenka: Toliko mi pomeni številka 1 na svetu!

Medtem pa sta se v ženskem delu turnirja poslovili še dve nosilki. Potem ko je dan prej nastope na OP ZDA končala številka 1 na svetu in branilka naslova, Poljakinja Iga Swiatek, sta se danes poslovili še številka 3 in 5, Pegula in Jabeur.

Tretjo nosilko je gladko, po le 61 minutah igre s 6:1 in 6:3 izločila rojakinja in prijateljica, Madison Keys. Sedemnajsto nosilko zdaj v četrtfinalu čaka wimbledonska zmagovalka, Marketa Vondroušova. Čehinja je bila s 6:7, 6:3 in 6:2 boljša od Američanke Peyton Stearns. Jabeur, ki se že ves čas turnirja bori z gripo, pa ni našla odgovora na natančnost in odločnost 20-letnice iz Shiyana, ki je postala prva kitajska četrtfinalistka po Wang Qiang leta 2019.

Arina Sabalenka FOTO: Al Bello/AFP

»Trenutno se počutim zelo veselo in navdušena sem nad igranjem na osrednjem stadionu. Danes sem imela res dober nastop,« je dejala Zheng Qinwen. Po porazu Swiatek pa je že jasno, da bo prihodnja številka 1 prvič v karieri postala Belorusinja Arina Sabalenka. Slednja je za preboj v četrtfinale z dominantno igro premagala Rusinjo Darjo Kasatkino.

»Toliko mi pomeni številka 1 na svetu, ta cilj me je gnal vse leto. Noro je, še zdaj ne morem verjeti,« je po uvrstitvi v četrtfinale dejala Sabalenka: »Skrbelo me je, da me bo to danes zmotilo. Zelo sem vesela današnje zmage.«