Carlos Alcaraz novi junak Wimbledona

Po štirih urah in 43 minutah izjemnega tenisa je bilo na dlani: Carlos Alcaraz, novi veliki teniški junak, je osvojil letošnji Wimbledon, v velikem finalu je ugnal branilca lovorike Novaka Đokovića z 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4. Potrdil je št. 1 na svetovni teniški lestvici in napovedal še zanimivo nadaljevanje teniškega poletja.

Wimbledon je videl že kopico velikih finalnih predstav in ta letošnja bo zapisana k eni od teh. Vodilna teniška igralca na svetu Carlos Alcaraz in Novak Đoković sta namreč uprizorila dih jemajočo predsravo, ne nazadnje pa je bilo to pričakovati v dvoboju dveh velemojstrov teniške igre.

Začetek sicer ni obetal tako izenačene tekme, uvodni niz je namreč pripadel Đokoviću kar s 6:1. Toda ko je 20-letni Španec dobil podaljšano igro drugega niza, v kateri sicer ponavadi blesti Srb, je bilo jasno, da tu enosmerne ceste ne bo več. Odločale so malenkosti, ob številnih vrhunskih potezah pa se je na koncu zmage, po lanskem odprtem prvenstvu ZDA zanj druge za grand slam, veselil Alcaraz.

