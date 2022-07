Casper Ruud v Gstaadu do devetega naslova na turnirjih ATP

Prvi nosilec je v nedeljskem finalu s 4:6, 7:6 (4) in 6:2 premagal Italijana Mattea Berrettinija, 15. igralca z lestvice ATP, ter ubranil lansko zmago. Casper Ruud je to sezono pred Gstaadom zmagal že na dveh turnirjih na peščeni podlagi v Ženevi in Buenos Airesu, na odprtem prvenstvu Francije v Parizu pa je v finalu klonil proti Špancu Rafaelu Nadalu.

Skupno je norveški igralec osvojil deveto turnirsko zmago v karieri.