Če Nadal ni na Majorki, uživa na Bahamih

Rafael Nadal, zmagovalec 20. velikih slamov, kolikor ji je osvojil tudi Roger Federer, dva manj pa Novak Đoković, je v intervjuju za avstralski moški magazin GQ razkril deset nepogrešljivih stvari, brez katerih si ne zamišlja življenja.



Španec jih je razvrstil takole: 1. pametni telefon in aplikacija WhatsApp; 2. prenosnik, na katerem opravlja analize in gleda dvoboje, filme, dokumentarne serije ...; 3. teniška torba; 4. športna oblačila; 5. casual ali neformalna oblačila, za odhode na večerje ali turistične obiske; 6. brezžične slušalke za sproščanje ob glasbi. Posluša vse zvrsti, od klasike do reggaeja; 7. potni list; 8. Exumas, vedno govori o potovanju v to kraj na Bahamih, kjer najbolj uživa, ko ni doma; 9. protibolečinske tablete; 10. zaščitne maske.



Na Majorki rojeni teniški zvezdnik, ki je v nasprotju s stricem Miguleom Nadalom, nekdanjim kapetanom FC Barcelona, navijač madridskega Reala, se trenutno v domačem okolju pripravlja za nadaljevanje sezone.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: