Čile vs. Slovenija za vstop v 1. skupino

Slovenska teniška reprezentanca se bo v kvalifikacijah za vstop v prvo svetovno skupino Davisovega pokala pomerila v gosteh s Čilom, je danes določil žreb parov na spletni strani tekmovanja. Dvoboj bo 6. in 7. marca 2022.

Slovenija je nazadnje v precej oslabljeni postavi v drugi svetovni skupini ugnala Paragvaj s 3:1 v zmagah in si zagotovila nastop v kvalifikacijah za napredovanje v višji razred. Reprezentanco vodi Grega Žemlja, nekdaj najboljši slovenski teniški igralec.

Čilenci bodo nastopili v vlogi nosilcev in favoritov, žreb pa je določil, da bo Slovenija morala na pot v Južno Ameriko. Čilenci se lahko pohvalijo z igralcem med najboljšo dvajseterico lestvice ATP, to je Cristian Garin (17.). Med najboljšimi 200 igralci so še Alejandro Tabilo (135.), Tomas Barrios Vera (148.) in Nicolas Jarry (160), so pa specialisti za peščeno podlago.

V slovenski vrsti bodo upali na uspešno vrnitev Aljaža Bedeneta (110. na lestvici ATP), ki je zaradi covida-19 in poškodbe moral izpustiti večji del druge polovice sezone 2021. Obenem pa je med 200 najboljšimi na svetu še Blaž Rola (181.). Blaž Kavčič je 293., ostali pa ne zasedajo mest med najboljšimi 600 igralci sveta.