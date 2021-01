Dalile Jakupović ne bo v Melbournu

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je ekspresno končala kvalifikacije za odprto prvenstvo Avstralije. V uvodnem nastopu je po uri in 15 minutah igre izgubila proti Slovakinji Rebecci Šramkovi z 1:6 in 3:6.



Kvalifikacije za prvi veliki slam sezone v Melbournu prvič v zgodovini potekajo zunaj Avstralije in to slab mesec pred začetkom glavnega turnirja. Dekleta se za 16 prostih mest merijo v Dubaju, moški pa v Dohi.



Poleg Jakupovičeve sta na Bližnji vzhod podala še Kaja Juvan in Blaž Rola. Oba bosta prvič zaigrala v ponedeljek; Ljubljančanka, ki je prva nosilka, se bo pomerila z Avstralko Storm Sanders, Ptujčana pa čaka Ernests Gulbis iz Latvije.



V glavnem delu turnirja med posamezniki imajo pravico nastopa trije slovenski tenisači – Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene.

