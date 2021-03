Danil Medvedjev 15 let pozneje kot Lleyton Hewitt, Bedene 59.

Aljaž Bedene je najvišjeuvrščeni Slovenec na lestvici ATP. FOTO: Leon Vidic/Delo

Lestvica ATP:

Rusje postal prvič teniški igralec izven velike četverice ––, ki se je v zadnjih petnajstih letih zavihtel na drugo mesto lestvice ATP. Prehitel je Španca Rafaela Nadala, zaostaja pa še vedno za Srbom Novakom Đokovićem, ki vstopa v 312. teden kot vodilni tenisač na svetu.Zadnji igralec, ki se je vmešal v vladavino velikih štiri, je bil Avstralecjulija 2005. Medvedjev je minuli teden osvojil turnir v Marseillu.Med prvih sto igralcev na svetu ima največ svojih predstavnikov Francija (11), deset jih imata Španija in ZDA, nato pa sledijo Italija (7), Srbija, Avstralija in Argentina (5), Rusija ter Kanada (4), Nemčija in Velika Britanija (3), ...Slovenija ima v Top 100 le, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobil tri mesta in je zdaj 59. igralec na svetu. 31-letni Ljubljančan bo ta teden igral na turnirju ATP 500 v Dubaju, v uvodnem krogu pa se bo pomeril s kvalifikantom iz Indije Yukijem Bhambrijem.1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.008 točk2. (3) Danil Medvedjev (Rus) 99403. (2) Rafael Nadal (Špa) 96704. (4) Dominic Thiem (Avt) 86255. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 67656. (6) Roger Federer (Švi) 63757. (7) Alexander Zverev (Nem) 56358. (8) Andrej Rubljov (Rus) 50119. (9) Diego Schwartzman (Arg) 364010. (9) Matteo Berrettini (Ita) 3453...59. (62.) Aljaž Bedene (Slo) 1085165.(163.) Blaž Rola (Slo) 437238.(237.) Blaž Kavčič (Slo) 258