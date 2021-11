Danil Medvedjev čaka na Novaka Đokovića

Ruski teniški zvezdnik Danil Medvedjev je prvi finalist zaključnega turnirja najboljše osmerice v italijanskem Torinu. Petindvajsetletni Moskovčan je v prvem polfinalnem obračunu s 6:4, 6:2 ugnal Norvežana Casperja Ruuda. Drugi polfinale med Srbom Novakom Đokovićem in Nemcem Alexandrom Zverevom bo ob 21. uri.

Medvedjev na zaključnem mastersu brani naslov iz lanske sezone, ko je v finalu ugnal Avstrijca Dominica Thiema. V 22. finalu v karieri bo lovil 14. lovoriko, od tega peto letos. Pred tem je osvojil odprto prvenstvo ZDA, masters v Kanadi ter turnirja v Marseillu in na Mallorci.

Za Ruudom, ki se je ob prvem nastopu na zaključnem turnirju prebil vse do polfinala, je sijajna sezona. Po petih letošnjih naslovih jo bo končal na osmem mestu s številnimi mejniki za svojo državo.

V polfinalu pa 22-letnik iz Osla ni imel odgovora na igro drugega tenisača sveta, saj si ni priigral niti ene priložnosti za brejk, na drugi strani pa je Medvedjev izkoristil tri od devetih in se po uri in 19 minutah uvrstil v finale.

Tam se bo pomeril z boljšim iz večernega obračuna med Đokovićem in Zverevom. Srb je tako kot Medvedjev dobil vse tri obračune v skupinskem delu, na zadnjem medsebojnem obračunu s tretjim igralcem sveta Zverevom pa je slavil v polfinalu OP ZDA po petih nizih. Skupno ima v dvobojih z Nemcem pozitivno razmerje 7-3.

V finale dvojic se je že uvrstila ameriško-britanska naveza Rajeev Ram in Joe Salisbury. V prvem polfinalu je ugnala Hrvata Nikolo Mektića in Mateja Pavića s 4:6, 7:6 (3), 10:4. Drugi polfinale bo ob 18.30, špansko-argentinska naveza Marcel Granollers/Horacio Zeballos se bo pomerila proti Francozoma Pierre-Huguesu Herbertu in Nicolasu Mahutu.