Direktor OP Avstralije: Đoković ni bil deležen posebne obravnave

Odločitev avstralskih oblasti, da prvemu teniškemu igralcu sveta Srbu Novaku Đokoviću odobrijo posebno zdravstveno izjemo za nastop na prvem turnirju za veliki slam v tej sezoni, je sprožila mnogo polemik v Avstraliji in širše. Direktor odprtega prvenstva Avstralije Craig Tiley je ob tem zatrdil, da Đoković v postopku nikakor ni bil favoriziran.

V postopku odobritve posebne izjeme za 34-letnega Srba »ni bilo nikakršnega favoriziranja«, se je na polemike o tej odločitvi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odzval Tiley. Vsi nastopajoči na prvem grand slamu sezone morajo biti celjeni ali pa morajo imeti posebno zdravstveno izjemo. Po več tednih ugibanj, ali bo Đoković na turnirju nastopil, saj se do torka ni izrekel o svojem cepilnem statusu, v preteklosti pa je izrazil zadržanost do cepiva za novi koronavirus, je prvi lopar sveta v torek sporočil, da je pridobil izjemo.

Z izjemo bo lahko naskakoval rekordni 21. naslov na turnirjih za grand slam, s čimer bi prehitel tako Španca Rafaela Nadala kot Švicarja Rodgerja Federerja. A ob veselju njegovih navijačev je bilo slišati tudi veliko negodovanja Avstralcev glede odobritve izjeme Đokoviću v času boja proti pandemiji. To je moč pridobiti šele po pregledu zahteve s strani dveh komisij neodvisnih zdravstvenih strokovnjakov, kar je izpostavil Tiley. Postopek se izvaja pod nadzorom zveznih oblasti Viktorije in državnih oblasti Avstralije. Kot je pojasnil Tiley, je 26 igralcev in njihovih članov ekip od skupaj 3000 oseb, ki bo vključeno v prvi grand slam sezone, zaprosilo za to izjemo.

Brez posebne obravnave

»Vsak, ki izpolnjuje pogoje, lahko vstopi. Ni favoriziranih. Novak ni bil posebej obravnavan,« je za avstralsko televizijo Channel Nine zatrdil Tiley. Odločitev je sprožila veliko polemik v deželi tam spodaj. Po dlje trajajočih strogih omejitvah gibanja v Melbournu in drugod v Avstraliji v zadnjih 20 mesecih, se je avstralska družba s pomočjo pospešene kampanje cepljenja šele v zadnjih mesecih začela bolj odpirati navzven.

Med tistimi, ki so močno kritizirali odločitev za dodelitev izjeme Đokoviću, je znani avstralski zdravnik Stephen Parnis, nekdanji podpredsednik zdravniške zbornice v državi, ki je to ocenil za izjemno slabo sporočilo vsem, ki se trudijo omejiti širjenje novega koronavirusa.

»Ne glede na to, kako dober teniški igralec je, ga ne bi smeli spustiti v državo, če zavrača cepivo,« je Parnis po poročanju AFP zapisal na Twitterju.

Polemike podžiga tudi dejstvo, da prireditelji niso razkrili podlage za izdajo izjeme Đokoviću. Za to pod avstralskimi pravili obstaja pet možnosti: da je nekdo prebolel novi koronavirus v zadnjih šestih mesecih, da je resno bolan ali pa imel večjo operacijo, da je imel resne stranske učinke od preteklega cepljenja proti novem koronavirusu, da je v zadnjih treh mesecih imel vnetje srčne mišice, ali da zaradi duševne bolezni ob cepljenju predstavlja nevarnost sebi ali drugim.

Tiley je ob tem dejal, da razlog za izdajo izjeme ni javen, saj gre za osebne zdravstvene podatke, ki jih niti prireditelji turnirja ne prejmejo od oblasti.

»Samo prosilec lahko razkrije podlago za pridobitev izjeme,« je pojasnil.