Direktor OP Avstralije ne dvomi v izvedbo tekmovanja

Potem ko so prireditelji zaradi pozitivnega izvida na covid-19 enega od hotelskih delavcev, kjer prebivajo tudi teniški igralci pred odprtim prvenstvom Avstralije, zaustavili pripravljalne turnirje in začeli množično testiranje, direktor Craig Tiley ne dvomi o izvedbi prvega grand slama sezone.







Kar 507 teniških igralcev ter uradnih oseb v Melbournu je moralo v samoosamitev in na testiranje za covid-19, potem ko so v karantenskem mehurčku za turnir odkrili pozitiven primer pri hotelskem uslužbencu, saj so z njim morda lahko prišli v stik.



Premier zvezne države Viktorije Daniel Andrews je takoj dejal, da ne pričakuje, da bo to vplivalo na start odprtega prvenstva Avstralije, ki se bo predvidoma začelo v ponedeljek.

Tiley z optimizmom pričakuje izvide vseh vpletenih

Potem ko so organizatorji zaustavili pripravljalne turnirje in igralce napotili v samoosamitev ter na testiranje, je direktor Australian Opna Craig Tiley na današnji novinarski konferenci dejal, da ne namerava prestaviti turnirja: »Prepričani smo, da bo odprto prvenstvo Avstralije potekalo po načrtu,« je poudaril Tiley.



Dodal je, da so testiranje vseh vpletenih začeli ob 9. uri zjutraj po lokalnem času in želijo končati do popoldneva. »Ne dvomim, da bodo vsi izvidi negativni,« je optimističen Tiley. Dodal je, da bodo 50 uslužbencev hotela obravnavali kot tesne stike z okuženim, zato bodo morali biti po opravljenih testih ne glede na izvid v 14-dnevni karanteni.



Tako so organizatorji odpovedali vse današnje dvoboje na šestih pripravljalnih turnirjih, tudi na pokalu ATP, vendar Tiley meni, da se bodo že v petek vrnili po urniku, ko bodo znani vsi rezultati testov.



Med igralci, ki so morali v samoosamitev, sta tudi Grk Stefanos Cicipas in Švicar Stan Wawrinka, medtem ko največjih imen, vključno z Američanko Sereno Williams, s Srbom Novakom Đokovićem in Špancem Rafaelom Nadalom, ni med njimi, saj so obvezno karanteno opravili v Adelaide.



Organizatorji na turnirju pričakujejo med 25 in 30 tisoč gledalcev na dan.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: