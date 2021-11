Đoković bi se lahko cepil zaradi Nadala: Moral se bo odločiti

Španec je namreč potrdil, da se bo decembra po operaciji stopala vrnil v pogon, medtem ko Srb še vedno ni potrdil nastopa na januarskem OP Avstralije, skriva pa tudi svoj cepilni status. Rafael Nadal in Novak Đoković sta skupaj s Švicarjem Rogerjem Federerjem na vrhu večne lestvice izenačena z 20 naslovi.

»Nadal je izzval Đokovića,« je za avstralski radio WWOS dejal Woodbridge. »Mu bo Novak dovolil, da ga z 21. velikim slamom prehiti? Nisem prepričan, da si tega želi, zato se bo moral odločiti. Odlašanje le povečuje pritisk nanj. Kdo ve, morda pa se je že odločil,« je dodal Woodbridge.

Premier zatrdil, da bodo zahtevali dva odmerka

Zaenkrat še ni jasno, če je Đoković že prejel kakšen odmerek cepiva, zaradi svojih izjav in že tako samosvojega pristopa do zdravega življenja pa številni domnevajo, da še ni bil cepljen, dodajajo pri WWOS. Premier zvezne države Viktorije Daniel Andrews je prejšnji teden dejal, da bodo lahko nastopili samo igralci in igralke, ki so prejeli dva odmerka cepiva, čeprav se je tudi glede teh zahtev v zadnjem času pojavljalo veliko različnih informacij.

Svetovni mediji so poročali o tajnem sporočilu organizaciji WTA, ki naj bi namigovalo na to, da bodo necepljeni vendarle lahko zaigrali na prvem velikem slamu sezone, seveda ob upoštevanju številnih omejitev (tudi 14-dnevne karantene) in izvajanju rednih testiranj. Đoković je sicer v Melbournu zmagal že trikrat zapored (skupno devetkrat), z novim naslovom pa bi prvič v karieri presegel Nadala in Federerja ter postavil nov mejnik v moški karavani svetovnega tenisa.