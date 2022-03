Đoković kljub nejasnostim v žrebu Indian Wellsa

Organizatorji teniškega mastersa v Indian Wellsu so v žreb umestili tudi Novaka Đokovića, vendar za zdaj ni jasno, ali bo Srb na turnirju nastopil. V kratki izjavi za javnost so sporočili, da so v stiku z Đokovićevo ekipo, ali bo igral oziroma ali bo kot necepljen proti koronski okužbi sploh dobil dovoljenje za vstop v ZDA.

»Novak Đoković je bil na seznamu igralcev, zato smo ga umestili tudi v žreb. Ta čas smo v stiku z njegovo ekipo, ker za zdaj še ni jasno, ali bo lahko igral, saj čaka na dovoljenje ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) za vstop v državo,« so zapisali organizatorji.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila na glavni del turnirja WTA-1000 v Indian Wellsu. Tretja nosilka kvalifikacij je sprva premagala Nemko Tatjano Maria s 7:5 in 6:2, v drugem kolu pa je njena tekmica, Ukrajinka Lesja Curenko, pri 3:3 v prvem nizu dvoboj predala zaradi poškodbe. »Nisem si sicer želela na takšen način končati današnjega dvoboja, vendar sem vseeno vesela, da sem se uvrstila na glavni turnir. Lesji pa želim čimprejšnje okrevanje,« je Juvanova, sicer 85. igralka z lestvice WTA, sporočila prek instagrama.

Đoković je petkratni zmagovalec Indiana Wellsa, kjer so organizatorji sporočili, da bo za vstop gledalcev za turnir v kalifornijski puščavi potrebno dokazilo o popolnem cepljenju proti novemu koronavirusu. Po predpisih vlade morajo biti vsi potniki, ki niso državljani ZDA in vstopajo v ZDA, polno cepljeni proti covidu-19. Đoković je januarja zaradi necepljenosti že ostal brez nastopa na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.

Medvedjev vs. Nadal tokrat v polfinalu?

Medtem ko Đokovićev status še ni jasen, pa je žreb pokazal priložnost enega najbolj zanimivih obračunov med novopečenim prvim igralcem sveta Rusom Daniilom Medvedjevom in 21-kratnim zmagovalcem grand slamov, Špancem Rafaelom Nadalom. Ruski zvezdnik Medvedjev naj bi se v polfinalu pomeril z Nadalom, kar bi bilo tretje srečanje teh dveh zvezdnikov v manj kot dveh mesecih. Pred tem pa se bo morda moral prvi nosilec Medvedjev v četrtfinalu pomeriti še s petim nosilcem, Grkom Stefanosom Tsitsipasom.

Četrti nosilec Nadal je letos dobil oba dvoboja proti ruskemu tekmecu; zmagal je v epskem finalu OP Avstralije, preden je prejšnji mesec osvojil še zmago na OP Mehike. Medvedjev še nikoli ni zmagal v Indian Wellsu, na lanskem turnirju pa je izpadel v osmini finala. V ženskem delu turnirja bosta nastopili najboljša Slovenka Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, ki je bila uspešna v kvalifikacijah, Andrejo Klepač pa čakajo nastopi v dvojicah.