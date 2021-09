Đoković na zmenku z zgodovino, ustavi ga lahko le še Medvedjev

Prvega nosilca Novaka Đokovića lahko na poti do zgodovinskega koledarskega velikega slama ustavi le še drugi nosilec Danil Medvedjev, ki bo v tretjem finalu lovil prvo lovoriko na turnirjih velike četverice. Đoković bo na drugi strani mreže zaigral v 31. finalu in naskakoval 21. zmago na turnirjih za veliki slam. S tem bi na vrhu večne lestvice ostal sam, saj si zdaj z 20. to mesto deli s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom.



Obenem pa Đokovića v finalu čaka še en zmenek z zgodovino. Po zmagah na OP Avstralije, OP Francije in v Wimbledonu bo namreč skušal ponoviti dosežek legendarnega Avstralca Roda Laverja iz leta 1969, ko je v odprti eri tenisa (od leta 1968) v eni sezoni združil vse večje naslove.



Štiriintridesetletni Beograjčan je v Melbournu na začetku sezone ugnal prav Medvedjeva na OP Avstralije, pri čemer Rus ni imel pravih možnosti za uspeh. Junija je v Parizu na igriščih Rolanda Garrosa Đoković slavil po zaostanku 0:2 v nizih proti Grku Stefanosu Cicipasu, v Wimbledonu pa je za lovoriko na sveti travi premagal še Italijana Mattea Berrettinija. V polfinalu je po petih nizih ustavil olimpijskega prvaka, Nemca Alexandra Zvereva, sam pa se zaveda, da naloga še ni končana.

Motivacija višja kot kadarkoli prej

»Nedvomno, navdušenje je tukaj, sem motiviran, najbrž bolj kot kadarkoli prej. Še vedno pa me čaka en dvoboj,« je razlagal prvi lopar sveta.



Na poti do novega poglavja v zgodovini teniške igre ga čaka 25-letni Moskovčan, ki je bil pred dvema letoma v New Yorku blizu prvenca. Vseeno je moral v prvem finalu priznati premoč Nadalu, ki je slavil po petih nizih.



»Bolj, ko nekaj izgubiš, bolj si želiš to osvojiti. Še bolj si želiš, da bi to dobil, da bi si to vzel. Izgubil sem dva finala. V tretjem želim zmagati,« je po uvrstitvi v finale dejal Medvedjev. V polfinalu je ugnal Kanadčana Felixa Auger-Aliassima s 3:0 v nizih.

Đoković sicer v medsebojnih obračunih z Medvedjevom vodi s 5:3.

