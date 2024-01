Đoković ne brez težav mimo Popyrina

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je napredoval v tretji krog uvodnega teniškega turnirja za grand slam, odprtega prvenstva Avstralije. V drugem krogu je ugnal domačina Alexeija Popyrina. Napredovala je tudi druga nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka, medtem ko je šesto nosilko, Tunizijko Ons Jabeur, nadigrala 16-letna Rusinja Mira Andrejeva.

Đoković, prvi igralec na svetu, nadaljuje lov na 25. naslov za grand slam, a se je danes proti Avstralcu znova nekoliko namučil. Podobno kot v prvem krogu mu je tudi Popyrin tokrat odvzel niz, kazalo je tudi na kaj več, na koncu je Srb po več kot treh urah slavil s 6:3, 4:6, 7:6 (4) in 6:3.

Ta je prvi niz dobil brez večjih težav. Nato je v drugem 43. igralec sveta zaigral bolje, Đoković pa je naredil nekaj napak in Popyrin je izenačil. V tretjem je kazalo na novo zmago domačina, ki je imel s tribun bučno podporo, a mu pri vodstvu s 5:4 ni uspelo zaključiti. Podaljšano igro v tem odločilnem nizu je nato dobil Đoković, s tem zlomil Avstralca in v četrtem nizu zgolj potrdil zmago.

Zanesljivo je v tretji krog v Melbournu napredoval četrti nosilec, Italijan Jannik Sinner, ki je v treh nizih (vsi 6:2) hitro premagal nizozemskega kvalifikanta Jesperja de Jonga po uri in 43 minutah dvoboja. V naslednjem krogu ga čaka 26. nosilec, Argentinec Sebastian Baez.

Napredoval je tudi domači as in deseti nosilec Alex de Minaur. Slednji je s 6:3, 6:0 in 6:3 brez težav odpravil Italijana Mattea Arnaldija.

Dvoboj drugega kroga je danes čakal tudi petega nosilca, Rusa Andreja Rubljova. Ta je svoje delo opravil z odliko in se po treh nizih s 6:4 razveselil napredovanja.

Veliko več dela je imel sedmi nosilec in lanski finalist iz Grčije Stefanos Cicipas. Proti domačinu Jordanu Thompsonu je izgubil prvi niz s 4:6, nato drugega dobil s 7:6 (6). Po suverenem tretjem nizu (6:2) se je v četrtem znova namučil, a na koncu le slavil v novem tie-breaku.

Četrta nosilka v ženski konkurenci, Američanka Coco Gauff, je tokrat s 7:6 (2) in 6:2 premagala rojakinjo Caroline Dolehide. Nekoliko presenetljivo je izpadla Jabeur, šesto nosilko je zaustavila mlada Andrejeva. Ta je bila gladko boljša s 6:0, 6:2 po 54 minutah igre.

»Verjetno je bila to moja najboljša tekma v življenju. V prvem nizu nisem pričakovala, da bom igrala tako dobro. Tudi drugi niz ni bil slab, tako da je bila to zame neverjetna tekma,« je po dvoboju dejala Andrejeva, učenka, ki je lani v Wimbledonu kot kvalifikantka že prišla do četrtega kroga.

Proti mladi ruski kvalifikantki, 20-letni Mariji Timofejevi, je izpadla tudi danska veteranka Caroline Wozniacki. Zmagovalka iz leta 2018 je izgubila s 6:1, 4:6 in 1:6.

Rusinja se bo v tretjem krogu merila z deseto nosilko, Brazilko Beatriz Haddad Maia, ki je bila danes s 6:1, 6:2 boljša od še ene ruske kvalifikantke Aline Kornejeve. Napredovala je tudi deveta nosilka, Čehinja Barbora Krejčikova, v dveh nizih je premagala Nemko Tamaro Korpatsch.

Druga nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka, je s 6:3 in 6:2 po dobri uri igre ugnala češko kvalifikantko Brendo Fruhvirtovo.