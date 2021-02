Đoković ostaja kralj Melbourna

Daniil Medvedjev je pokazal ranljivost. FOTO: William West Afp

Novak Đoković: »Rad bi vrnil lepe besede Danilu. Si izjemen človek, odličen tenisač, pokazal si svoje kakovosti. To, kar si storil v zadnjih mesecih in nanizal 20 zaporednih zmag, je neverjetno. V zadnjih letih me sicer v Monte Carlu ne kličeš več, da bi trenirala. Si zelo prijazen človek, na igrišču pa eden najtežjih tekmecev, ki sem jih kdajkoli srečal. Samo vprašanje časa je, kdaj boš osvojil grand slam. Če ti ni odveč, lahko še počakaš nekaj let.«

Daniil Medvedjev je v nemoči razbil lopar. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Novak Đoković je bil predober za Rusa. Foto William West Afp

Daniil Medvedjev: »Ko sem prvič treniral z Novakom, sem bil na lestvici okoli 500. mesta. Nisem niti vedel, ali lahko spregovorim z njim. Bil sem zelo sramežljiv, on pa je bil eden najboljših igralcev na svetu in je takrat dobil Wimbledon. Bil je kot bog zame. Toda on je prišel do mene, me spraševal o različnih zadevah in me spodbujal, ne glede na to, kje in kdo sem bil takrat. Res si velik človek in velik športnik.«

Rus razbil lopar

Večina navijačev je bila na strani Srba. FOTO: David Gray/AFP

Številka 1 svetovnega tenisaje nepremagljiv v Melbournu. V finalu prvega grand slama v letu je v treh nizih in manj kot dveh urah premagalin še devetič osvojil OP Avstralije. Bilo je 7:5, 6:2, 6:2.Đoković bo 8. marca premagal rekordin dočakal 311. teden na vrhu lestvice ATP. Z 18. naslovom za grand slam se je Federerju inpribližal na dva.Medvedjev ostaja brez naslova za veliki slam, po OP ZDA 2019 proti Nadalu v petih nizih je izgubil tudi drugi finale. S porazom proti 33-letnemu Đokoviću je prekinil niz 20 zmag, med katerimi je osvojil tudi finale ATP v Londonu konec lanskega leta.V Arenije Đoković zmagal v letih 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 in 2021. Pokal Normana Brookesa je v zrak dvignil pred polovično napolnjenimi tribunami oziroma 7500 gledalci, v žep pa je pospravil 1,79 milijona evrov, poražencu je pripadlo 975.000 evrov.Prvi niz se je začel in končal po Đokovićevih željah, vmes pa je Medvedjev pokazal, zakaj si je zaslužil nastop v finalu Melbourna. Po vsega osmih minutah je Srb prišel do vodstva 3:0, v polju pa je bil sprva nezgrešljiv. Rus se je hitro pobral, zaigral bolje in prišel do rebreaka v peti igri po zgrešenem smešu Srba. Medvedjev je bil nato na svoj začetni udarec zanesljiv, v 12. igri pa je Srb pritisnil in si priigral tri žogice za niz. Izkoristil je tretjo, ko je Rus poslal forhend v mrežo.Drugi niz je bolje začel 25-letni Moskovčan, ki je prišel do odvzema servisa, a s tem še dodatno podžgal Srba, ki je odgovoril s štirimi zaporednimi igrami. Zanesljiva igra na začetni udarec je preprečila Rusu, da bi ogrozil tekmeca, Đoković pa je po novem izjemnem returnu prišel še do tretjega breaka za zmago v nizu s 6:2. Medvedjeva so tudi izdala čustva, pri 2:5 je zlomil lopar.Tretji niz je kot v prvem znova začel s prednostjo 3:0. Medvedjev je v doslej edinem finalu na grand slamih leta 2019 na OP ZDA nadoknadil dva niza zaostanka proti Rafaelu Nadalu in nato izgubil petega. Tokrat proti zanesljivemu Đokoviću, ki je imel odgovor na vsako potezo Rusa, ni našel povratka, Srb pa je dobil še 82. od 90 obračunov v Melbourne Parku.Medvedjev je pred osmim medsebojnim obračunom slavil na treh od zadnjih štirih, na najbolj pomembnem pa je Đoković unovčil bogate izkušnje, prekinil niz 20 zmag Rusa in se podpisal pod novo rekordno znamko na OP Avstralije.Včeraj je v finalu pri ženskah premagala