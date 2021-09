Đoković postavil stvari na svoje mesto, Sakkarijeva v polfinalu

Alexander Zverev je v šampionski formi. FOTO: Elsa/AFP

Maria Sakkari je nadigrala Karolino Pliškovo. FOTO: Geoff Burke/USA Today Sports

Grkinja je zmago posvetila domovini, ki so jo prizadeli požari. FOTO: Geoff Burke/USA Today Sports

je še naprej v igri za koledarski slam in rekordni 21. turnir za grand slam, potem ko je premagal finalista Wimbledonas 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. V polfinalu se bo številka 1 pomeril z, ki je v treh nizih s 7:6, 6:3, 6:4 ugnal. To bo ponovitev polfinala z OI v Tokiu, kjer je zmagal Nemec.https://twitter.com/usopen/status/1435831169556307972Đoković je tudi v prejšnjih dveh dvobojih izgubil uvodni niz in še tretjič zapored postavi stvari na svoje mesto. Z Berrettinijem se je pred tem pomeril trikrat, ampak dvakrat letos, ko so bili vložki največji. V finalu Wimbledona in četrtfinalu OP Francije. Vselej je Srb zmagal v štirih nizih. Petindvajsetletni Rimljan je želel v tretje pokvariti načrte številki 1, toda ni mu uspelo izkoristiti priložnosti. V prvem nizu je izkoristil edino priložnost za break od petih.Boljši iz dvoboja Đoković - Zverev se bo za letošnjo krono OP ZDA pomeril z zmagovalcem kanadsko-ruskega polfinalnega obračunainPri ženskah se jez odličnim serviranjem in pokrivanjem igrišča prvič uvrstila v polfinale turnirja za grand-slam, zmago s 6:4, 6:4 protipa je posvetila rojakom iz Grčije, ki so jih to poletje prizadeli hudi požari. Sedemnajsta nosilka Sakkarijeva je pritiskala na češko tekmico, ki je storila tri dvojne napake in 20 nevsiljenih napak.Dvoboj je trajal uro in 22 minut, v polfinalu se bo Grkinja pomerila z britansko senzacijo iz kvalifikacij. ki še ni oddala niza na OP ZDA. V drugem polfinalu se bosta danes ponoči srečali kanadska najstnicainNovak Đoković (Srb, 1) : Matteo Berrettini (Ita, 6) 5:7, 6:2, 6:2, 6:3Alexander Zverev (Nem,. 4) : Lloyd Harris (JAR) 7:6 (6), 6:3, 6:4Emma Raducanu (VB) : Belinda Benčić (Švi, 11) 6:3, 6:4Maria Sakkari (Grč, 17) : Karolina Pliškova (Češ, 4) 6:4, 6:4