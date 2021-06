Đoković potreboval za zmago štiri ure in pol

Še naprej preseneča 17-letna Američanka Cori Gauff

Cori Gauff je eno od prijetnejših presenečenj turnirja. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva Francije Srbje imel v osmini finala nepričakovano veliko dela, preden je s 6:7 (7), 6:7 (2), 6:1, 6:0 in 4:0 premagal Italijana. Dvoboj je skoraj štiri ure in pol, preden je Italijan dvoboj predal. Že pred tem je desetopostavljeni Argentinec Diego Schwartzman odpravil Nemcas 7:6 (9), 6:4 in 7:5. Brez boja pa je napredoval Italijansaj je njegov tekmecnadaljnje nastope v Parizu odpovedal.»Z mladimi igralci rad igram na pet nizov, tudi če zaostajam z 0:2, saj čutim, da še imam priložnost. Fizično sem pač zelo dobro pripravljen, na moji strani pa so tudi izkušnje, saj sem dobil večino dvobojev, v katerih sem igral pet nizov. To v takem trenutku pomaga,« je po dvoboju dejal prvi lopar sveta Novak Đoković.V ženski konkurenci še naprej preseneča 17-letna Američanka. Ta je bila v osmini finala s 6:3 in 6:1 boljša od Tunizijkein prvi strokovnjaki že ocenjujejo, da bi se letos v Parizu lahko veselila tudi zmage. Čehinjasicer specialistka za igro dvojic, pa je s 6:2 in 6:0 premagala AmeričankoAmeričanka, nekdanja finalistka, je Čehinji do zmage pomagala kar sama, saj je napravila 26 neizsiljenih napak.