Đoković s prestola zrinil Federerja, lovi Navratilovo

Srbski teniški igralec Novak Đoković ostaja na vrhu lestvice ATP. V karieri je na prvem mestu zdaj zbral 320 tednov, s čimer je v seštevku prehitel Rogerja Federerja, v skupnem seštevku z ženskami vred pa je prehitel Američanko Sereno Williams (319).



Na drugem mestu je znova Rus Danil Medvedjev, ki je prehitel Španca Rafaela Nadala, potem ko je ta izpadel v četrtfinalu v Madridu.



Đoković, ki je na lestvici ATP rekorder po številu tednov na vrhu, zdaj lovi absolutno rekorderko Nemko Steffi Graf (377) in drugouvrščeno na večni lestvici, Američanko Martino Navratilovo (332). Slednjo bi lahko Đoković, v kolikor bo ostal na čelu lestvice, prehitel sredi avgusta.



Na preostalih mestih v deseterici sta se zamenjala še Italijan Matteo Berrettini in Argentinec Diego Schwartzman. Petindvajsetletni Rimljan je po finalnem nastopu v Madridu napredoval na deveto mesto, Schwartzman pa je zdrsnil na deseto. Zmagovalec mastersa v Madridu, Nemec Alexander Zverev je ostal šesti, a se približal petemu Stefanosu Cicipasu.



Od Slovencev je najvišje še naprej Aljaž Bedene, ki ostaja 57. Ta teden nastopa v Rimu na zadnjem peščenem mastersu sezone. Blaž Rola je izgubil eno mesto in je 156., Blaž Kavčič pa je pridobil dve mesti in je 216. Oba ta teden nastopata na turnirju serije challenger v Zagrebu.

Hercogovo izgubila mesto

Avstralka Ashleigh Barty ostaja na prvem mestu teniške lestvice WTA. Najboljša Slovenka je Polona Hercog. Izgubila je eno mesto in je 74.



Mariborčanka bo daneszačela nastopati v glavnem delu žreba v Rimu na turnirju serije WTA 1000. Tam bo jutri v prvem kolu igrala tudi Tamara Zidanšek, potem ko sta se obe Slovenki prebili skozi kvalifikacije.



Konjičanka je v zadnjih dveh tednih pridobila tri mesta in je 77., Kaja Juvan pa je po izpadu v kvalifikacijah turnirja v Madridu zdrsnila z 99. na 101. mesto.



V deseterici je bilo nekaj sprememb. Zmagovalka turnirja v Madridu, Belorusinja Arina Sabalenka je pridobila tri mesta in je zdaj četrta, v deseterici pa je znova Čehinja Petra Kvitova.

