Đoković še koleba: Možnosti za nastop na OI so 50-odstotne

Na novinarski konferenci po finalu, v katerem je ugnal Italijana Mattea Berrettinija, je dejal, da so možnosti za njegov nastop v Tokiu 50-odstotne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»O tem bom moral resno razmisliti. Kot sem večkrat povedal, je v mojih načrtih nastop na olimpijskih igrah,« je sprva dejal 34-letni Beograjčan. »V tem trenutku pa sem glede tega v dvomih. Recimo, da so možnosti 50-50, predvsem zaradi vsega, kar sem slišal v zadnjih dneh,« je priznal prvi igralec sveta, ki je v nedeljo šestič osvojil Wimbledon in slavil 20. zmago na turnirjih velike četverice, s čimer se je na večni lestvici na vrhu izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom.



Organizatorji v Tokiu, kjer bodo igre na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom, so pred dvema dnevoma sporočili, da na igrah gledalci ne bodo prisotni. Pred tem so obisk prepovedali tujim oboževalcem športa, zdaj pa bodo tudi domačini igre spremljali prek televizijskih zaslonov.



»To je bilo res veliko razočaranje. Slišal sem tudi, da bo veliko omejitev v olimpijski vasi. Bržčas tudi ne bomo mogli spremljati kolegov športnikov na drugih prizoriščih,«je dodal Đoković.



Motijo ga tudi omejitve glede števila oseb, ki bi jih lahko imel ob sebi v Tokiu, piše AFP. Doslej so med drugimi nastop na olimpijskih igrah že odpovedali Nadal, Avstrijec Dominic Thiem, Kanadčan Denis Shapovalov, Američanka Serena Williams. Neodločen glede nastopa na OI pa je po porazu v četrtfinalu Wimbledona tudi Federer.

