Đoković: v četrtfinalu Federer, v polfinalu Nadal

Žreb ni bil prizanesljiv niti do Tamare Zidanšek

Kaja Juvan bo imela v prvem krogu visoko oviro. FOTO: Jure Eržen



Đoković in Federer že v četrtfinalu

Ashleigh Barty je prva nosilka turnirja. FOTO: Tony O'brien/Reuters

Organizatorji teniškega odprtega prvenstva Francije so opravili žreb, ki je določil, da bi se lahko branilec naslova, Španecin številka ena lestvice ATP, Srbsrečala že v polfinalu. Od Slovenk je imela najmanj sreče pri žrebuV prvem krogu se bo pomerila z branilko naslova PoljakinjoJuvanova (101. na lestvici WTA) in Swiatekova sta sicer stari znanki in dobri prijateljici, med drugim sta na olimpijskih igrah za mlade v Buenos Airesu v Argentini leta 2018 osvojili zlato kolajno v dvojicah. Na turnirjih serije WTA sta se doslej pomerili enkrat, in sicer na začetku tega leta v avstralskem Melbournu. Na turnirju Gippsland Trophy je bila Poljakinja boljša z 2:6, 6:2, 6:1. Swiatekova je lani na Rolandu Garrosu osvojila turnir brez izgubljenega niza, v finalu pa je ugnala AmeričankoŽreb ni bil prizanesljiv niti do(85.). Konjičanka se bo v prvem krogu pomerila z zmagovalko OP ZDA leta 2019Kanadčanka sicer ne slovi kot specialistka za peščeno podlago, obenem pa se v zadnjih sezonah ubada s številnimi poškodbami.Proti eni izmed nosilk se bo pomerila še tretja Slovenka med posameznicami.73.) bo namreč izzvala 16. nosilko, NizozemkoS slednjo sta doslej odigrali tri dvoboje, dvakrat pa je bila boljša Mariborčanka. Nazadnje sta se pomerili lani v Rimu, ko je Hercogova slavila s 6:4, 6:4.Od slovenskih predstavnikov je imel nastop v glavnem delu žreba zagotovljenLjubljančan bo v prvem krogu prekrižal loparje z domačinomS slednjim ima sicer slabši izkupiček v medsebojnih obračunih, izgubil je zadnja dva dvoboja v Miamiju (2019) in Nottinghamu (2015), edini obračun na pesku pa je dobil, a ta zmaga sega v leto 2013 na turnir serije challenger v Rimu.Teniška javnost je pogledovala predvsem v zgornjo polovico moškega žreba, kjer je svoje mesto kot prvi nosilec zasedel Đoković. Že v polfinalu bi se zmagovalec OP Avstralije lahko srečal z Nadalom. Španec je namreč kot tretji nosilec, drugi Rusje zasedel mesto v spodnji polovici, pristal v zgornji polovici. V prvem krogu se bo Srb pomeril z AmeričanomŠpanec pa z AvstralcemMorebitni četrtfinalni pari so sicer po uvrstitvah na lestvici Đoković - Federer, Nadal - Rubljov, Zverev - Thiem in Cicipas - Medvedjev (slednji še nikoli ni dobil posamičnega obračuna na Rolandu Garrosu).V ženski konkurenci se bo prva nosilka Avstralkapomerila z Američanko23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, Američankapa z RomunkoDrugo nosilko in zmagovalko letošnjega OP Avstralije, Japonkobo prav tako v prvem dvoboju izzvala Romunka, in sicerMorebitni četrtfinalni pari v ženski konkurenci so glede na uvrstitev na lestvici WTA Barty - Svitolina, Kenin - Swiatek, S. Williams - Sabalenka in Andreescu - Osaka.