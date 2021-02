Đoković v manj kot dveh urah v deveti finale Melbourna

Aslan Karacev je presegel vsa pričakovanja. FOTO: William West/AFP

Osaka vs Brady

bo imel več kot dovolj časa za pripravo na nedeljski finale OP Avstralije, na katerem bo lovil deveto zmago. V polfinalu je v treh nizih odpihnil kvalifikanta. V zadnjem dejanju se bo meril z zmagovalcem jutrišnjega drugega polfinala medinĐoković je zmagal s 6:3, 6:4 in 6:2, dvoboj je trajal uro in 53 minut. Srb je imel nekaj težav le ob koncu drugega niza, ko je Rus naredil edini brejk.Številka 1, s 311 tedni na vrhu bo prehitel rekorderja, še nikdar ni izgubila niti polfinala niti finala v Melbourne Parku. Karacev, 114. igralec sveta, se bo na novi lestvici ATP prebil v prvo petdeseterico.»Odigral sem najboljšo partijo tukaj v Avstraliji, počutim se odlično, nobenih bolečin« so začetne težave s poškodbo že preteklost za 33-letnega zvezdnika, ki ima že 17 naslovov za grand slam. Z 18. bi se na dva približal Federerju in. »Lepo je bilo spet igrati pred navijači. To sem pogrešal. Vsa čas Aslanu, v debiiju se je prebil v polfinale, ne vem, če je kateremu kvalifikantu to že kdaj uspelo,« je 27-letnega tekmeca pohvalil Nole.V ženskem finalu se bosta v soboto pomerili, ki je bila boljša od(6:3, 6:4), in, ki je premagala Čehinjos 6:4, 3:6, 6:4. Japonka bo lovila svoj četrti grand slam. Z Američanko se je nazadnje srečala v lanskem polfinalu OP ZDA, kjer je zmagala v treh nizih in kasneje osvojila turnir.