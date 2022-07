Đoković z novim preobratom na pragu naslova št. 21

Srb Novak Đoković je drugi finalist tretjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni. V polfinalu je prvi nosilec v Wimbledonu ugnal devetopostavljenega Britanca Camerona Norrieja z 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Đoković se bo v nedeljskem finalu meril z Avstralcem Nickom Kyrgiosom, ki je napredoval brez boja po predaji poškodovanega Španca Rafaela Nadala. Petintridesetletni Đoković, ki lovi svojo 21. turnirsko zmago na grand slamih je enajstič igral polfinale Wimbledona in 43. polfinale na vseh grand slamih. Po slabem začetku je nato svoj niz zmag na sveti travi podaljšal že na 27 in je tako le še korak od sedmega naslova v Wimbledonu, s čimer bi se izenačil z Američanom Petom Samprasom, medtem ko ima en naslov več Švicar Roger Federer.

Dvoboj se je za moški posamični tenis dokaj nenavadno začel, saj so gledalci v prvih petih igrah videli kar tri odvzeme servisa, za dva je na veselje domačih navijačev poskrbel 26-letni Norrie, ki je na letošnjem Wimbledonu sploh prvič v karieri prišel dlje od tretjega kola, in povedel s 3:2, nato pa dobil še igro na svoj začetni udarec za 4:2. Še več, ob kar precej napakah Đokovića je v sedmi igri prišel do novih dveh žogic za »break« in prvo tudi unovčil za 5:2, nato pa dokončal delo za 6:2.

V drugem nizu sta igralca dobivala igre na svoj začetni udarec, je pa imel Đoković tri žogice za »break« do vključno šeste igre, a je Norrie vse napade odbil. V osmi igri pa je Srbu, trikratnemu branilcu naslova na sveti travi, uspelo dobiti igro na servis tekmeca in povesti s 5:3 ter nato še potrditi vodstvo za 6:3. Đoković je v uvodu tretjega niza imel tri nove priložnosti za odvzem servisa in zadnjo tudi unovčil. Tudi pozneje je igral zanesljivo in po novem »breaku« povedel s 4:1 ter niz dobil s 6:2.

Kyrgios poslal sporočilo Nadalu

Za nameček je že v prvi igri četrtega niza Srb zadal nov hud udarec domačemu favoritu, saj mu je spet odvzel servis. V peti igri je Norrie obranil kar štiri žogice za nov Đokovićev »break« in se obdržal v igri, toda prvi nosilec je delo na svoj servis do konca opravil po pričakovanjih in se prebil v 32. finale na grand slamih in 126. v karieri.

»Nisem začel dobro, Cameron je bil boljši v prvem nizu. To je le polfinale grand slama in čeprav sem jih že veliko igral, nikoli ni lahko priti na igrišče. Veliko je pritiska, pričakovanj od samega sebe. Cameron pa ni imel veliko za izgubiti, igral je turnir življenja, igral je doma in mu želim vse dobro. Zelo ga spoštujem,« je organizatorjem povedal Đoković.

»Bilo je vroče danes, verjetno najbolj vroč dan doslej. Sprva nisem dobro izvajal udarcev, v drugem nizu pa sem imel tudi nekaj sreče, da sem ob njegovih napakah prišel do 'breaka', potem pa se je igra nagnila na mojo stran,« je še pojasnil Srb, ki je doslej igral na 68 grand slamih, na 32 pa prišel v finale. »To je lepo, toda posel še ni dokončan,« je poudaril.

V finalu bo Đoković, ki je dobil še drugi medsebojni dvoboj z Norriejem, igral proti 40. igralcu sveta Kyrgiosu, ki se je v odločilni dvoboj prebil, ne da bi igral polfinale, saj je legendarni Španec Nadal zaradi poškodbe trebušne mišice dvoboj predal. »Različna igralca, različni osebnosti. Rafael Nadal, upam, da boš dobro okreval. Vsi upamo, da te kmalu spet vidimo popolnoma zdravega,« je med drugim Avstralec sporočil drugopostavljenemu Špancu, z 22 grand slami rekorderju v moški karavani.

Kyrgios ima dober izkupiček v dvobojih s Srbom, saj je dobil vse medsebojne obračune, in to brez izgubljenega niza.

»Zagotovo bo veliko čustvenih iskric. Je pa to njegov prvi finale na grand slamih, tako da nima veliko za izgubiti. On igra vedno na svoj način z veliko moči v udarcih. Že dolgo se nisva pomerila, toda proti njemu še nisem osvojila niza, upam, da bo zdaj drugače,« pa se je na nedeljski finale še ozrl Đoković.