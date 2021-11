Đoković z zmago nad Medvedjevom do rekordnega 37. mastersa

Štiriintridesetletni Beograjčan Novak Đoković, ki bo še sedmič v karieri koledarsko leto sklenil kot številka ena na svetu, je v finalu s 4:6, 6:3, 6:3 premagal Rusa Danila Medvedjeva. S tem je osvojil skupno 86. turnirsko zmago in rekordno 37. na turnirjih serije masters. Đoković je v nedeljo proti Medvedjevu malce slabše začel, takoj dovolil odvzem servisa tekmecu, a po nekaj napakah Rusa izenačil na 2:2. Vseeno je niz po odločilnem brejku v sedmi igri osvojil 25-letni Moskovčan.

V drugem in tretjem nizu pa je Đoković stopnjeval ritem in si priigral več priložnosti za odvzem servisa, v ključnih trenutkih pa je bil nekoliko bolj zbran od devet let mlajšega tekmeca. Predvsem ob koncu drugega niza je deloval zelo psihično stabilno, ko je ubranil tri žogice za brejk Moskovčana ob servisu za izenačenje v nizih.

V tretjem sta bila tekmeca izenačena do 2:2, nato pa je srbski zvezdnik osvojil tri igre zapovrstjo z dvema brejkoma. Kljub temu, da je Rus še vrnil en odvzem servisa, pa je nato Đoković s tretjim brejkom v nizu še šestič v karieri osvojil turnir v pariški dvorani Bercy. Dvoboj je trajal dve uri in 16 minut.

Skupno je bila to že Đokovićeva 86. turnirska zmaga v 123. finalu, obenem pa je vpisal tudi rekordno 37. slavje na turnirjih serije masters. Pred tem si je s 36. vrh te lestvice delil s Špancem Rafaelom Nadalom. Prav slednjega Đoković lovi po osvojenih turnirjih v karieri, saj jih ima Španec na četrtem mestu večne lestvice pred njim 88. Pred obema so Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) in Ivan Lendl (94).

Medvedjev je sicer igral v 21. finalu v karieri in šestem letos, a ostaja pri 13 lovorikah. V medsebojnih obračunih je Srb znova pobegnil na 6:4.