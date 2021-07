Đoković za 20. zmago prejel Federerjevo in Nadalovo čestitko

Roger Federer in Novak Đoković skupaj na isti strani igrišča. FOTO: Twitter

Novak Đoković in Rafael Nadal. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Teniška zvezdnika, Švicarin Španecsta čestitala srbskemu tekmecuza osvojeni 20. grand slam v karieri, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Srb se je izenačil z 39-letnim Švicarjem in 35-letnim Špancem na vrhu večne lestvice po osvojenih turnirjih velike četverice.Štiriintridesetletni Beograjčan je v Wimbledonu upravičil vlogo favorita in še šestič osvojil naslov na sveti travi. Spisal je nekaj novih poglavij v zgodovinskih analih tenisa, morda največji zmenek z zgodovino pa ga čaka v New Yorku čez slaba dva meseca.Takrat bo naskakoval sezonski grand slam in se skušal obema tekmecema odlepiti z 21. naslovom na največjih turnirjih v svetu tenisa."»Čestitke, Novak Đoković za ta izjemen dosežek. Dvajset naslovov na turnirjih za grand slam je velika stvar in neverjetno je, da smo zdaj vsi trije izenačeni. Čestitke tako tebi kot tvoji ekipi,« je na Twitterju v nedeljo zvečer zapisal Nadal.Slednji je do 20. grand slama prišel lani na OP Francije, ko je v finalu premagal prav Đokovića. Federer je zadnji turnir velike četverice osvojil na OP Avstralije 2018. Tudi sam je čestital tekmecu v lovu na teniške rekorde.»Čestitke, Novak za tvoj 20. grand slam. Res sem ponosen, da imam možnost igrati v tem posebnem obdobju teniških šampionov. Pohvale za sijajno predstavo,« pa je na Twitterju dejal Federer, ki bo 8. avgusta praznoval 40. rojstni dan.